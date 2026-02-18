Naucalpan firma convenio con IMSS-Bienestar para avanzar hacia la cobertura universal de salud

Isaac Montoya subrayó la relevancia de sumar esfuerzos a lo que calificó como un “proyecto de nación profundo”

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, y el coordinador estatal del IMSS-Bienestar en el Estado de México, Natán Enríquez Ríos, formalizaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la afiliación al programa federal y avanzar hacia la cobertura universal en el municipio. La firma del acuerdo representa un paso en la estrategia conjunta entre los distintos niveles de gobierno para garantizar el acceso a los servicios de salud a sectores de la población que históricamente han quedado excluidos de los sistemas de seguridad social. El acto protocolario se llevó a cabo en las instalaciones del ayuntamiento.

Durante su intervención, el alcalde Isaac Montoya subrayó la relevancia de sumar esfuerzos a lo que calificó como un “proyecto de nación profundo”, iniciado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El edil señaló que la universalización de la salud ha sido una pieza fundamental en la política social del actual gobierno federal, al permitir acercar los servicios médicos a las comunidades más necesitadas y socializar el derecho a la protección de la salud. “Es muy importante para nosotros sumarnos a este gran esfuerzo”, enfatizó.

Montoya Márquez destacó que hablar de salud implica abordar conceptos como la dignidad y la tranquilidad de las familias, en especial de aquellos grupos que enfrentan mayores vulnerabilidades. En ese sentido, mencionó a los adultos mayores, las juventudes y las infancias como sectores prioritarios que, mediante esta iniciativa, podrán acceder a servicios médicos sin que su condición laboral o social represente una barrera. “Dar certeza a los grupos más vulnerables” es, según el presidente municipal, uno de los ejes rectores de la colaboración interinstitucional.

El edil aseguró que Naucalpan se suma al programa con la convicción de contribuir a la construcción de un sistema de salud más humano, cercano y justo, cuyo objetivo final sea la universalización de la atención pública. En su visión, el acceso a los servicios médicos no debe depender del ingreso económico, de la existencia de un empleo formal o de la posición social de las personas, sino del simple hecho de ser humano y de contar con dignidad. El convenio, dijo, refleja la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para llevar justicia social a todo el país.

Entre los beneficios de la afiliación universal, Montoya Márquez destacó la instalación de módulos de registro en distintos puntos de Naucalpan, a los cuales podrán acudir las personas que actualmente carecen de seguridad social. Una vez inscritas, tendrán acceso gratuito a consultas médicas, medicamentos y estudios de laboratorio, lo que contribuirá a fortalecer la infraestructura sanitaria y las capacidades de atención desde el ámbito local. Además, se buscará consolidar un modelo de atención primaria centrado en la prevención y la promoción de hábitos saludables.

El alcalde explicó que el acuerdo también permitirá mejorar la detección temprana de enfermedades y el acompañamiento comunitario desde el primer nivel de atención. Asimismo, facilitará la canalización oportuna de pacientes con necesidades médicas urgentes, al identificarlos desde el territorio y enlazarlos con las instancias de salud correspondientes. “Atender la salud no es hasta el momento en que se requiere ingresar a un hospital, sino que es desde la prevención”, puntualizó, al resaltar la importancia del trabajo territorial para llegar a donde antes no se llegaba.

Por su parte, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Natán Enríquez Ríos, explicó que la firma de este convenio representa una alianza estratégica orientada a garantizar que la población naucalpense cuente con espacios dignos y una atención de calidad. Enfatizó que el objetivo es asegurar que los servicios se brinden con insumos suficientes y medicamentos gratuitos, además de ofrecer condiciones laborales justas para el personal de salud. “Con la afiliación se busca garantizar que la población cuente con espacios dignos”, afirmó.

Enríquez Ríos informó que actualmente existen 37 módulos de afiliación distribuidos entre Naucalpan y Tlalnepantla, a los cuales se sumarán otros tres para acelerar la incorporación de la ciudadanía. Detalló que, una vez realizado el registro, las personas reciben una garantía de afiliación mediante un documento que incluye un código QR, el cual pueden presentar cada vez que acudan a un centro de salud o a un hospital para ser identificados rápidamente y acceder a los servicios. Este mecanismo, explicó, brinda certeza a los usuarios mientras se implementa el proceso de credencialización universal por parte del Gobierno Federal, el cual involucrará a todas las instituciones del sector salud.