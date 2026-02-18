Operativo de seguridad en Huixquilucan retira del orden de tres mil 700 motociclistas en un año

Después de un año de haber sido implementado, el Operativo de Inspección y Reordenamiento de Motocicletas en Huixquilucan ha resultado en el retiro de circulación de más de tres mil 700 unidades, como parte de las acciones municipales para reforzar la seguridad vial y disminuir los incidentes de tránsito.

La estrategia, puesta en marcha por la administración local, busca atender una de las principales demandas ciudadanas en materia de movilidad y orden en las vialidades. De acuerdo con cifras oficiales, la mayoría de las infracciones están relacionadas con la falta de documentos obligatorios para circular.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que desde el 13 de febrero de 2025 a la fecha, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad han desplegado operativos en las zonas Tradicional, Popular y Residencial del municipio. Como resultado de estas revisiones, se han remitido más de tres mil 700 motocicletas a los depósitos oficiales. Las causas más recurrentes para el aseguramiento incluyen la falta de licencia de conducir, la ausencia de tarjeta de circulación o permiso vigente, la carencia de placas y el no uso del casco de seguridad por parte de los conductores.

La alcaldesa destacó que esta iniciativa responde a un trabajo coordinado con la corporación de seguridad local, con el objetivo central de reducir la incidencia de accidentes y fortalecer las condiciones de seguridad en las calles. “Esta iniciativa, que pusimos en marcha desde el año pasado, tiene como objetivo principal la reducción de accidentes y reforzar la seguridad vial en todo el territorio”, afirmó Contreras Carrasco. Asimismo, mencionó que se busca disminuir la mortalidad en siniestros viales, evitar el exceso de pasajeros en una sola unidad y desincentivar el uso de motocicletas en la comisión de ilícitos.

De acuerdo con el desglose de las infracciones presentado por la edil, el 50 por ciento de las motocicletas remitidas carecían de licencia de conducir, mientras que el 25 por ciento fue asegurado por no contar con permiso de circular vigente o placas. En tanto, el 15 por ciento de los casos se debió a la falta de casco protector, y el 10 por ciento restante, a la ausencia de tarjeta de circulación. Ante este panorama, la presidenta municipal hizo un llamado a los usuarios a regularizar su documentación y adoptar las medidas de protección necesarias antes de circular.

La preocupación por la seguridad de los motociclistas encuentra sustento en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que señalan que en el Estado de México uno de cada cinco accidentes viales involucra a una motocicleta, además de que se estima que existen más de 1.2 millones de estas unidades en circulación en la entidad. En ese contexto, Romina Contreras exhortó a la población a asumir un rol consciente al conducir, respetar los límites de velocidad y cumplir con los lineamientos del Reglamento de Tránsito y Vialidad municipal como medidas fundamentales para salvar vidas.

La mandataria local precisó que el operativo continuará aplicándose de manera periódica en puntos estratégicos del territorio, con el propósito de verificar que los vehículos cumplan con la documentación requerida y que los conductores porten el equipo de protección adecuado. Además, se vigilará que no se exceda la capacidad de pasajeros permitida y que se respeten las velocidades máximas establecidas, en apego a la normativa vigente en la localidad.

Para reforzar la vigilancia, el municipio mantiene activos sus dos Centros de Mando, los cuales operan las 24 horas del día para monitorear las distintas zonas de Huixquilucan. En caso de cualquier emergencia o para realizar reportes ciudadanos, la población puede comunicarse a los números telefónicos del Centro de Mando, así como a la línea de la Coordinación Municipal de Protección Civil. También se encuentra disponible la aplicación para dispositivos móviles “SayVU”, una herramienta que permite enviar alertas de manera directa y que puede ser descargada tanto en sistemas Android como iOS.