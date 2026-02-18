PAN prepara iniciativa para garantizar atención pediátrica especializada en la CDMX

Niño recibe una dosis de medicamento Niño recibe una dosis de medicamento (La Crónica de Hoy)

En la Ciudad de México, la atención médica infantil en hospitales públicos no siempre está garantizada por médicos especialistas en pediatría. Aunque los menores tienen derecho a recibir atención adecuada y de calidad, la normatividad vigente no establece como obligación que todos los niños sean atendidos por pediatras especialistas que respondan al padecimiento de los menores.

“Por urgencias, las y los niños son atendidos por médicos que no son especialistas y hasta los operan. A veces son médicos generales o a veces sí son pediatras, pero no son especialistas que atienden el padecimiento de los menores”, comentó en entrevista con Crónica, el diputado local Ricardo Rubio, del PAN.

Detalló que existe la cardiología, cirugía, neurología, endocrinología, gastroenterología, neumología, y más especialidades pediátricas, “así como hay para adultos hay también para niños”, pero lamentó que en la capital no sea una exigencia que los menores de edad sean atendidos por especialistas, por lo que próximamente presentará una iniciativa de ley para garantizar la salud de las y los niños a través de la atención médica que reciben.

“Esta iniciativa busca incorporar la obligación de que el sector salud público, y también el privado, tenga la obligación. En el privado es difícil que pase porque normalmente uno paga para que te atienda el especialista difícilmente va a suceder. Pero también lo vamos a exigir, para que no se le vaya a ocurrir alguna clínica patito dar un peor servicio que el que se da en el sector público”, aseguró.

Ricardo rubio comentó que se trata de una exigencia que obedece a una plática con médicos relacionados con la materia, “fueron especialistas quienes me comentaron que en el sector público hay doctores que operan a niños y no están capacitados, o no son ni pediatras.

“Lo hacen por sacar la chamba. Entonces nos dijeron oye debe haber una regulación para que médicos que atiendan a niños sean pediatras y sean especialistas en la materia”.

El panista aseguró que su iniciativa busca que exista la obligatoriedad; además de establecer sanciones, “que tendría que ser el retiro de la cedula”, dijo.

“Por más que seas doctor no puedes operar algo que no conoces, imagínate un gastroenterólogo que opere un corazón, se le va a morir el paciente”.

Añadió que esta iniciativa también responde a comentarios hechos por ciudadanos a algunas alcaldesas y alcaldes de la capital, “que han recurrido ante ellos por esta por esta situación”,

“Mucha gente en la calle pues se nos ha acercado a decirnos que sufren mucho en la atención médica, especialmente con sus niñas y niños”, aseguró.

Se llenan el buche de piedritas rumbo al proceso electoral

El legislador descartó tumores sobre alguna disputa por la alcaldía Coyoacán; aseguró que él tiene derecho a una reelección como diputado y actualmente valora si se reelegirá o buscará competir por la alcaldía.

Lo que dejó claro es que su trabajo en territorio con las y los ciudadanos es fuerte porque es lo que más le gusta y disfruta; recordó que él es diputado de mayoría, de votación, no electo por la vía plurinominal.

“Ganamos gracias a Dios y a los votos de la gente en dos ocasiones, en el período de 2021 - 2024 y del 2024 - 2027. Por supuesto, diría un gran amigo maestro mío, en política sólo las piedras no tienen aspiraciones. Yo quisiera continuar sirviendo a la ciudadanía, sirviendo a la gente, por supuesto que es mi vocación, porque amo lo que hago”.

“Desde luego también es un proyecto personal el poder es llegar a ser alcalde de mi querido amado Coyoacán, pero bueno, pues tengo que valorar también la situación electoral, la situación política y continuar”, comentó.

Además añadió que la carrera política es de resistencia y no de explosión, “quienes explotan a veces tienen llamaradas de petate, duran poquito y ya se acabó. Me parece que pensar con inteligencia y con mesura es lo más adecuado”.

Aseguró que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, son dos grandes ejemplos a seguir; personas con carreras solidas, ascendentes, que iniciaron desde abajo y que se han mantenido en la lucha, y que lo “inspiran a servir”.

“Por ejemplo, el caso del alcalde Luis Mendoza, es un hombre que yo conozco desde hace muchos años que lucha desde de verdad, es una persona de esfuerzo y de lucha; a mí me ha tocado ir viendo su carrera... la verdad es una carrera brillante el alcalde, a quien yo saludo, respeto y quiero mucho, lo considero mi hermano y amigo”, dijo.

Agregó que no hay victorias eternas, ni derrotas para siempre, haciendo referencia a que Morena no gobernará para siempre, “entonces todo es pasajero, todo es efímero y nos tenemos que seguir preparando para el momento en el que la ciudadanía nos vuelva a dar la oportunidad de gobernar esta ciudad, nuestras alcaldías y de que seamos mayoría en el Congreso”.

Lamentó que hay mucha gente que usa la política para el chisme, o el golpeteo, por intereses mezquinos y reveló que ya han surgido comentarios de ese tipo y surgen de personas del mismo partido o de otros.

“Yo le voy más a que sean cuestiones externas porque en el partido somos como un bloque militar, una unidad. Me parece que más bien son chismes de Moren para echarnos a pelear entre nosotros y romper esta esta unidad que tenemos”.

Rubio reconoció que en su partido sí hay diferencias, pero las saben resolver. Aprovechó para hacer un llamado a quienes, “se estén llenando el buche de piedritas para querer echar a pelear a la gente, pues verdad no lo va a lograr, es ridículo, es absurdo, es un juego infantil en el que no vamos a caer porque somos hombres maduros, mujeres, maduras que estamos en política y estamos construyendo.

“Entonces, se nos resbalan como mantequilla todas sus injurias, alegatas, peroratas, rufianadas, pifias e intentos por hacernos caer en una pelea vana, que no va a existir.

Para concluir, invitó a las y los ciudadanos y a los periodistas, “a que hagan oídos sordos de esa información, y que tengan el valor y la ética profesional, y no difundan información falsa. De lo contrario, pues quien se desacredita es quien publica esas cosas sin fundamento, al amparo de una sombra, de seudónimos, del dicen”, dijo el legislador.

“Yo creo que se da justo por el tema electoral, recordemos que este año inicia el proceso electoral en septiembre; creo que ya se empiezan a calentar las aguas, ahí es donde empiezan los rumores, los arrancones fuera de tiempo. Se va a poner sabrosón pero por nuestra parte (el PAN) nosotros somos unidad cariño y respeto, patria, familia y libertad”.