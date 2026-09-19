Alcalde de Coyoacán rinde homenaje a víctimas del 19-S; destaca que prevenir es salvar vidas

Guardaron un minuto de silencio con el puño en alto

La vida humana es el bien más valioso que tenemos, por ello protegerla debe ser siempre nuestra primera responsabilidad, así lo afirmó el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar al encabezar la ceremonia con la cual se conmemoran los aniversarios 41º y 9º de los sismos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México.

Acompañado de las autoridades del gobierno de la CDMX y de los integrantes de su gabinete, Gutiérrez Aguilar afirmó que en esta fecha se recuerda con respeto a todas las personas que perdieron la vida aquellos años y también a quienes, en otros desastres naturales, lamentablemente han fallecido.

“A todas ellas y a todos ellos nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestra memoria permanente. Pero recordar no significa solamente mirar hacia el pasado. Recordar significa aprender para proteger el futuro”, precisó.

Al guardar un minuto de silencio con el puño en alto, así como la colocación de una ofrenda floral que fue acompañada por el sonido de las sirenas de las unidades de emergencia, el alcalde refirió que el 19 de septiembre nos ha dado duras lecciones y de ellas hemos aprendido todos.

“El 19 de septiembre nos ha enseñado que no podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos para reducir sus consecuencias, por eso la prevención debe de ser una tarea permanente y los simulacros son una herramienta fundamental.

Un simulacro no es un trámite ni una ceremonia, es un entrenamiento para la vida, para protegerla, para cuidarla, para resolver y tomar medidas necesarias para preservarla”, precisó.

Gutiérrez Aguilar comentó que aprender a prevenir, nunca sobra, nunca está de más y mencionó que en esta fecha es necesario que no se olviden las lecciones; cada simulacro, cada obra, cada servicio y cada acción de gobierno, tenga siempre presente la preparación necesaria para preservar la vida.

Posterior a la conmemoración, se llevó a cabo el simulacro de sismo y se instaló el comité de Protección Civil para llevar a cabo un ensayo completo ante una posible situación de emergencia.