IECM ofrece capacitación de proyectos del Presupuesto Participativo 2026-2027

IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) puso a disposición de la ciudadanía un curso de capacitación enfocado en la ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos que resultaron ganadores del Presupuesto Participativo 2026-2027.

Por medio de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC), el IECM anunció la capacitación “Guía operativa para el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo 2026-2027 de las alcaldías de la Ciudad de México”, disponible tanto en modalidad autogestiva como presencial.

El curso da seguimiento a las capacitaciones relacionadas con la Consulta de Presupuesto Participativo y sus diferentes etapas, pero en esta ocasión se centra en el proceso de ejecución de los proyectos seleccionados y en los mecanismos para supervisar su continuación.

El instituto comunicó que la capacitación tiene el objetivo de enseñar de manera sencilla el contenido de la Guía Operativa 2026, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y publicada el 20 de julio de 2026 en la Gaceta Oficial capitalina.

En él se establece las reglas que deben seguir las alcaldías y los Comités de Ejecución, Vigilancia y Seguimiento para gestionar, contratar, ejercer, comprobar, verificar y supervisar los recursos destinados a los proyectos acordes a los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

La capacitación considera mecanismos para transparentar el uso del presupuesto y establece que los Comités deberán dar seguimiento a los proyectos, mientras que las alcaldías tendrán que informar sobre sus avances mediante reportes de inicio, ejecución y conclusión, acompañados de evidencia que puedan comprobar tanto el avance físico como financiero de las obras o acciones.

La capacitación está dirigida, al interior del IECM, al personal de estructura y eventual. De manera externa, pueden participar funcionariado de las alcaldías, integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), Comités de Seguimiento, Comités de Ejecución y Comités de Vigilancia, al igual que organizaciones civiles y ciudadanía en general.

El curso puede tomarse de forma autogestiva a través del Aula Virtual de Capacitación de Participación Ciudadana, en cambio, la modalidad presencial se hace con apoyo de los Órganos Desconcentrados del IECM.