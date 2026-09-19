Policía detiene en La Merced a tres personas en posesión de 197 dosis de “narcótico” y armas

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Como parte del operativo contra delitos de alto impacto y extorsión en la zona centro, durante labores de supervisión y vigilancia, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a dos hombres, Daniel “N”, alias “El Pinky” y José Luis “N”, alias “El Colín” y una mujer, Isabel “N”, alias “La Chabela” en posesión de 197 dosis de posible narcótico, así como armas de fuego, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

La detención se llevó a cabo cuando los oficiales realizaban funciones de seguridad y vigilancia en la mitad del puente de General Anaya, en la colonia La Merced, donde observaron que una mujer, a bordo de una motocicleta, intercambiaba envoltorios, posiblemente utilizados para la distribución de narcóticos, con dos hombres que se encontraban en un automóvil color blanco.

Al notar la presencia de los elementos capitalinos, los dos sujetos intentaron huir a bordo del vehículo, por lo que los efectivos les cerraron el paso y realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron 133 bolsitas de plástico transparente que contenían una hierba verde con características propias de la marihuana, así como 64 bolsitas de plástico transparente con una sustancia sólida similar a la piedra.

Asimismo, fueron asegurados 35 gramos de aparente cristal, un kilogramo de hierba seca y verde a granel, dos armas de fuego, 15 cartuchos útiles, un cargador metálico, tres teléfonos celulares y dos pequeñas mochilas colores negro y azul marino.

Por esto, los policías detuvieron a dos hombres de 33 y 42 años, así como a una mujer de 28 años, a quienes trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Después, tras un cruce de información se supo que los dos hombres registran ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX, el de 42 años tiene dos por Robo agravado calificado en pandilla en 2019 y por Robo agravado en pandilla en 2018.

En tanto, el de 33 años cuenta con un ingreso por Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis comercio-venta y cohecho en 2021, mientras que la mujer tiene una carpeta de investigación en el Ministerio Público por Robo a transeúnte con violencia.

Asimismo, de acuerdo con las indagatorias, se descubrió que los detenidos son señalados por su posible pertenencia a un grupo delictivo dedicado a la extorsión y cobro de piso, secuestro, tráfico de armas y venta de drogas en la zona.