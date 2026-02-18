Para prevenir la violencia en el noviazgo el Edomex brinda capacitación, acompañamiento e información en redes sociales

Campaña Prevención de la violencia en las relaciones afectivas

El Gobierno del Estado de México, implementa la Campaña Prevención de la violencia en las relaciones afectivas, dirigida principalmente a adolescentes, jóvenes y comunidad LGBTIQ+, la cual incluye capacitación, acompañamiento e información en redes sociales. Tiene el objetivo es prevenir la violencia en el noviazgo.

La titular de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) María Esther Rodríguez Hernández, informó que se esta trabajando en la formación de servidores públicos estatales para la detección oportuna y canalización adecuada de casos de violencia.

Se realizan talleres, pláticas y conferencias con perspectiva de género con el objetivo de identificar conductas de riesgo y fortalecer habilidades para la construcción de relaciones sanas basadas en el respeto.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN-2021), siete de cada 10 mujeres de 15 o más años afirmaron que han sufrido alguna vulneración física o sexual por su pareja, pero solo 13.6 por ciento acudió a una institución o autoridad a buscar ayuda.

El estado también pone a disposición los servicios de atención psicológica y jurídica, como la Línea Sin Violencia (800 108 40 53), que brinda acompañamiento oportuno a quienes enfrenten este tipo de situaciones, opera las 24 horas, los 365 días del año, y se trabaja en coordinación interinstitucional, en especial con instancias de juventud y educación.

También se difunde a través de redes sociales mensajes preventivos e informativos dirigidos a juventudes, con frases como “Si te borra, ignora o bloquea, es violencia”, “Si te quita tu paz y libertad, no es amor, es violencia” o “El amor son acuerdos, no amenazas” y el hashtag #AhíNoEs.