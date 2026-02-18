¿Rentas casa o departamento? La Corte fija tope al aumento del alquiler Tras el fallo de la Suprema Corte, el incremento anual de las rentas tendrá un tope; conoce qué se decidió (CUARTOSCURO)

La Suprema Corte fijó un límite para el aumento de rentas en la CDMX para inmuebles destinados a casa habitación, declarándolo constitucional.

Durante la sesión del pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el artículo 2448 D del Código Civil para la Ciudad de México, después de negarle el amparo a la empresa Urbanhub México.

¿Qué dictó la Corte sobre el aumento de las rentas en Ciudad de México?

En 2024 entró en vigor una reforma al artículo 2448 D del Código Civil para la Ciudad de México, la cual establece un límite para el aumento de la renta anual en esta ciudad.

No obstante, la empresa Urbanhub México interpuso un amparo declarando que esta reforma no consideraba características como zona geográfica, tipo de vivienda o características del inmueble.

Por lo que, este 18 de febrero el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien fue el encargado del proyecto de resolución, determinó que la reforma a este artículo era constitucional.

Sobre su decisión, el ministro expresó que el límite a la renta impuesto por la reforma al artículo busca prevenir la gentrificación y asegurar la accesibilidad a la vivienda por arrendamiento.

Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama mencionó que en los últimos 20 años el costo del suelo ha aumentado hasta 800%, provocando el desplazamiento de quienes no pueden pagar estos precios.

Asimismo, señaló que la nueva medida garantiza que se obtenga una ganancia justa de la renta, mientras se protege a quienes necesitan utilizar este servicio por no contar con una vivienda propia.

¿Cuál es el tope máximo permitido para el incremento anual del alquiler?

De acuerdo con lo establecido por el artículo 2448 D del Código Civil para la Ciudad de México, y el cual ha sido declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el aumento de la renta anual en la CDMX no podrá sobrepasar la inflación del año anterior.

Como parte de los temas a discutir durante los próximos plenos, se determinará si tendrán validez los registros digitales de contratos de arrendamiento, del cual se cuestionarán temas relacionados con la protección de datos personales.