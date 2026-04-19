Congreso Estatal de Mexiquenses de Corazón: llaman a la crítica abierta y a la unidad rumbo a elecciones

En el marco del Congreso Estatal de Mexiquenses de Corazón, se llevó a cabo un encuentro político en el que se hizo un llamado a fortalecer la participación ciudadana, la crítica abierta y la unidad interna de cara a los próximos procesos electorales en el Estado de México. Durante el evento, una de las voces principales destacó que escuchar a la ciudadanía es fundamental para mejorar el ejercicio del poder y evitar errores en la toma de decisiones.

Desde el inicio de su intervención, se enfatizó que el silencio puede ser uno de los mayores riesgos para cualquier gobierno. Afirmó que la crítica no debe verse como un ataque, sino como una oportunidad para corregir y avanzar. “Nada hace más daño al gobernante que el silencio”, expresó ante los asistentes, al invitar a todos a manifestar sus ideas sin temor.

En este sentido, subrayó que la libertad de expresión debe ser una práctica constante dentro de la vida política, tanto al interior de los partidos como en la relación con la sociedad. Reiteró que no es correcto pensar que la crítica representa deslealtad, pues, por el contrario, es una herramienta necesaria para fortalecer proyectos y mantenerlos cercanos a la realidad de la gente.

Durante su mensaje, también abordó el comportamiento de algunos funcionarios públicos que, según dijo, buscan únicamente el reconocimiento y evitan escuchar opiniones contrarias. Señaló que este tipo de actitudes pueden generar una desconexión con la ciudadanía, ya que impiden identificar errores o áreas de mejora. Además, mencionó que en muchos casos, los equipos cercanos a los gobernantes contribuyen a crear entornos donde se evita cualquier tipo de crítica.

El discurso planteó un posible dilema dentro del ámbito político: optar entre la crítica constructiva o el elogio constante. Aunque el orador aseguró que para él no existe tal dilema, reconoció que para algunos actores sí representa una disyuntiva. No obstante, insistió en que la crítica es indispensable para mantener el rumbo y fortalecer el trabajo de quienes tienen responsabilidades públicas.

En el contexto del Congreso, también se habló sobre el proceso interno que enfrentará su organización política en los próximos meses. Indicó que ya ha comenzado una etapa clave que definirá candidaturas y estrategias rumbo a las elecciones. En este punto, hizo un llamado a todos los militantes y representantes a intensificar su trabajo desde cada uno de sus espacios.

Reconoció la labor de legisladores, alcaldes y otros funcionarios, destacando que han cumplido con sus responsabilidades. Sin embargo, los exhortó a redoblar esfuerzos, señalando que el desempeño en sus cargos será determinante para recuperar o mantener la confianza de la ciudadanía. Aseguró que la mejor estrategia electoral es el trabajo constante y cercano a la gente.

Asimismo, advirtió sobre la importancia de no dejar temas sin abordar dentro del debate público. Explicó que aquello que no se diga a tiempo puede convertirse en un problema en el futuro, especialmente cuando los adversarios políticos aprovechan esos vacíos para generar críticas. Por ello, recomendó hablar con claridad, ya sea en espacios públicos o privados, pero sin omitir los temas relevantes.

Uno de los momentos más significativos del evento fue el llamado a la unidad. Con un tono conciliador, expresó su disposición para colaborar con las autoridades actuales del Estado de México. Señaló que pone a disposición su experiencia, ideas y voluntad para contribuir al desarrollo de la entidad. “Tiende sus manos”, expresó, como símbolo de apertura y disposición al diálogo.

Recordó que en el pasado existió una relación de colaboración entre distintos actores políticos que permitió avanzar en diversos proyectos. Sin embargo, cuestionó por qué actualmente esa cercanía parece haberse debilitado. A pesar de ello, reiteró su interés en reconstruir esos vínculos en beneficio de la transformación del estado.

En cuanto al proceso interno de selección de candidatos, manifestó su confianza en que se llevará a cabo de manera transparente. Indicó que, si las candidaturas se definen mediante encuestas, estas deberán ser claras y verificables para garantizar la confianza de todos los participantes. También dejó en claro que buscan competir con perfiles que tengan posibilidades reales de triunfo.

“No queremos candidaturas para perder”, afirmó, al señalar que su grupo conoce bien los territorios donde existe mayor respaldo ciudadano. En ese sentido, pidió que se respeten los espacios donde han demostrado fortaleza política, así como aquellos donde sus representantes estén mejor posicionados.

Finalmente, se reiteró su respaldo a la presidenta de la República, destacando el apoyo que ha brindado al Estado de México a través de distintos programas. Señaló que actualmente existe una atención importante hacia la entidad, lo cual ha beneficiado a diversos municipios, especialmente en la región oriente.

El Congreso Estatal de Mexiquenses de Corazón concluyó con un mensaje centrado en la importancia de escuchar a la ciudadanía, fomentar el diálogo y trabajar en unidad. El evento dejó como principales ejes la defensa de la crítica como herramienta de mejora, la necesidad de fortalecer la cohesión interna y la preparación rumbo a los próximos retos electorales en el Estado de México.