Simulacro CDMX y EDOMEX: así se vivió el Macrosimulacro de este 18 de febrero

Simulacro Metropolitano Simulacro en oficinas de los tribunales de la Capital en este primer Simulacro conjunto con el Estado de México (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Tal como se anunció en semanas pasadas, este miércoles 18 de febrero se realizó el primer macro simulacro en la capital del país y la Zona Metropolitana del Estado de México. El ejercicio de Protección Civil se llevó a cabo en las 16 alcaldías y en múltiples municipios del EDOMEX, donde sonaron las sirenas de las alertas sísmicas así como el envío del mensaje a los teléfonos celulares.

Macro Simulacro CDMX y EDOMEX 18 de febrero

Centros escolares y educativos de la capital del país detuvieron sus operaciones para participar en el Macro simulacro del día de hoy. En los teléfonos celulares, apareció el mensaje “Esto es un SIMULACRO - Este es un mensaje del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Simulacro Regional Ciudad de México - Estado de México 2026″.

Mensaje de Simulacro Así fue el mensaje de alerta que se vio en los dispositivos móviles durante el ejercicio cívico de protección contra siniestros.

De igual forma, el servicio de transporte público como el Metrobus, Metro, Cablelus, Tren Ligero, entre otros, activaron sus respectivos protocolos en caso de sismo y detuvieron su avance y tomaron las respectivas prevenciones.