Simulacro metropolitano movilizó a 8.2 millones en CDMX y Edomex

Simulacro metropolitano moviliza a 8.2 millones en Ciudad de México y Estado de México (Adrián Contreras)

A las 11:00 horas de este martes sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México como parte del primer Simulacro Metropolitano 2026. De acuerdo con el gobierno capitalino, participaron 8.2 millones de personas y se registraron 33 mil 804 inmuebles, entre públicos y privados.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el ejercicio se realizó de manera coordinada con el gobierno mexiquense y autoridades federales.

“Es el primer simulacro en el que nos coordinamos el Estado de México y la Ciudad de México, siendo prácticamente una sola zona”, señaló. Añadió que “si los problemas no tienen fronteras, las soluciones y la coordinación tampoco las debe tener”.

La alerta fue activada por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) y difundida a través de 13 mil 998 altavoces del C5. El coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, reportó que funcionaron 13 mil 786, lo que representa 98.53 por ciento del total. La notificación también llegó a teléfonos móviles mediante el sistema federal de alertamiento.

Catorce minutos después se instaló el Comité de Emergencias en las instalaciones del C5. Participaron dependencias del gobierno capitalino, alcaldías, fuerzas federales y representantes de organismos como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

Tiempos de evacuación

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en el ejercicio se registraron 33 mil 804 inmuebles a nivel metropolitano, de los cuales 23 mil 560 fueron privados y 10 mil 244 públicos. En la Ciudad de México participaron 21 mil 594 inmuebles, incluidos 14 mil 578 privados y 7 mil 16 públicos.

El tiempo promedio de evacuación fue de un minuto con 52 segundos. Brugada sostuvo que el objetivo es reducirlo en futuros ejercicios.

“Debemos transformar el miedo que nos da cuando escuchamos la alerta en protocolos de nuestra vida”, dijo, al insistir en que la preparación debe incorporarse a la rutina familiar y laboral.

En la estructura de coordinación operaron cuatro niveles. El Comité de Emergencias; los 16 consejos de protección civil de las alcaldías; 72 coordinaciones territoriales —equivalentes a sectores policiales y agencias del Ministerio Público—, y por primera vez los mil 17 cuadrantes en que está dividida la ciudad para tareas de seguridad.

Más de 5 mil funcionarios del gobierno capitalino participaron directamente en la aplicación del plan de emergencia sísmica.

En el sector educativo reportaron actividad 3 mil 980 escuelas, con un millón 276 mil 211 estudiantes, docentes y personal administrativo. También se sumaron 13 universidades públicas y privadas, con 256 mil 850 participantes.

Operativo y revisión de infraestructura

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 16 mil 451 elementos, apoyados por mil 632 vehículos, cinco motocicletas y 15 grúas. Además, participaron 10 ambulancias, cinco motoambulancias y tres unidades de rescate para atención prehospitalaria.

Se realizaron sobrevuelos con cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores y se efectuaron simulacros en los 13 centros penitenciarios de la capital.

En Paseo de la Reforma y avenida Juárez se instaló un escenario de demostración con rescate vertical, extracción vehicular, atención a estructura colapsada, incendio y evacuación aeromédica. Intervinieron cuerpos de rescate locales y federales, incluidos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones informó que más de 2 mil personas realizaron recorridos en vialidades primarias, puentes, escuelas y mercados, sin reportar incidentes.

También participaron 581 directores responsables de obra y 112 corresponsables en seguridad estructural, quienes aplicaron cédulas electrónicas de inspección post-sísmica.

En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad indicó que se activaron protocolos en toda la Red de Movilidad Integrada. Los trenes de las 12 líneas del Metro detuvieron su marcha y reanudaron operaciones tres minutos después, conforme al procedimiento establecido.

El sector salud movilizó unidades del sistema local y federal. Participaron 33 hospitales y 272 centros de salud de IMSS-Bienestar; 23 hospitales y 51 unidades del IMSS; 11 hospitales y 71 unidades del ISSSTE, además de instalaciones de Pemex. Se pusieron a prueba protocolos de repliegue y evacuación.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua revisó plantas potabilizadoras, sistemas de bombeo, túneles y colectores, así como infraestructura metropolitana como el Sistema Cutzamala y el Sistema Lerma, en coordinación con autoridades federales y mexiquenses. No se reportaron afectaciones.

La Fiscalía General de Justicia evacuó 94 inmuebles con 11 mil 774 personas, mientras que el Poder Judicial desalojó 37 instalaciones con 19 mil 861 personas. Pemex informó la participación de 39 inmuebles y 7 mil 481 trabajadores. La Comisión Federal de Electricidad simuló afectaciones a más de 150 mil usuarios y desplegó mil 407 trabajadores para tareas de atención.

Por parte de las fuerzas federales, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó la participación de 6 mil 623 efectivos bajo la aplicación del Plan DN-III-E; la Secretaría de Marina movilizó 5 mil 760 elementos en diez sedes, y la Guardia Nacional desplegó 192 integrantes en 31 instalaciones.

Al cierre, Clara Brugada agradeció la participación ciudadana y sostuvo que los simulacros permiten medir la capacidad de respuesta institucional.

“Con el simulacro medimos nuestra capacidad como gobierno y ensayamos lo que tenemos que hacer”, afirmó.

Guerrero Chiprés señaló que el funcionamiento de los altavoces y la coordinación interinstitucional muestran avances en el sistema de alertamiento y respuesta ante sismos.