Cumple un año el servicio de Trolebús mexiquense, con traslados más seguros

Trolebus; espacios seguros para mujeres

A casi un año de la puesta en marcha del Trolebús Mexiquense que conecta Chalco con la Ciudad de México, la seguridad se ha identificado como el principal atributo de este sistema de transporte que hoy beneficia a 120 mil personas diariamente.

En el sector oriente del Estado de México ahora se transporta en un servicio vigilado, moderno y confiable, con unidades que cuentan con cámaras monitoreadas en tiempo real en cada recorrido, lo que ha generado un entorno de mayor confianza entre las y los usuarios. Con esta infraestructura tecnológica se inhiben conductas delictivas y se mantiene un espacio mas seguro.

“Como usuaria y como madre de familia les puedo decir que mis hijos toman este transporte y ellos están muy contentos, porque dicen que las experiencias que han vivido en los demás transportes son muy inseguros”, cuenta Beatriz Esquivel, quien además opera una unidad de esta línea.

La implementación de esta estrategia también tiene una perspectiva de género, ya que incorpora áreas designadas exclusivamente para mujeres, para ofrecer un espacio libre de acoso.

El Trolebús Mexiquense no sólo conecta Chalco, Valle de Chalco y La Paz con la Ciudad de México, sino que establece un nuevo estándar de transporte público en la región oriente, con vigilancia permanente, tiempos de traslado competitivos y tarifas accesibles de $13 dentro de la entidad y $20 hasta Santa Marta.