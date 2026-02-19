Caen “El Chelas” y su cómplice, extorsionadores de comerciantes en el Centro Histórico

Detenidos Pedro Chela Ramos, alias "El Chelas"; y Rafael Hebert Reyes. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Pedro Chela Ramos, de 71 años, alias “El Chelas”; y Rafael Hebert Reyes, de 51 años, extorsionadores de comerciantes de puestos semifijos en el Centro Histórico.

Además, se encuentran relacionados con las extorsiones en las inmediaciones del mercado 2 de abril, amenazando en varias ocasiones con armas de fuego.

En la avenida Hidalgo y su esquina con el Eje Central Lázaro Cárdenas, “El Chelas” y su cómplice amenazaron a un hombre que vendía mercancía en la vía pública.

La víctima se acercó con las autoridades y dijo que estos criminales lo amedrentaron y les dijero que si no pagaban una cuota semanal no podrían vender en el lugar.

De inmediato, “El Chelas” y Rafael Hebert fueron detenidos y les aseguraron teléfono celular, una bicicleta eléctrica, 10 identificaciones, dinero en efectivo y un radio de frecuencia cerrada.

Una vez en el MInisterio Público, se supo que Rafael Hebert Reyes cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de lesiones en el año 1994; mientras que “El Chelas” cuenta con una carpeta de investigación en el 2021 por despojo.