Calendario de verificación vehicular en Edomex y precio del trámite

Verificación vehicular Edomex 2026: calendario y costo Revisa las fechas por engomado y el precio actualizado del trámite para evitar multas. (Cuartoscuro)

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible dio a conocer el calendario oficial de Verificación Vehicular 2026 para el primer semestre del año.

Aquí te compartimos cómo quedó el calendario para que puedas realizar el pago del trámite y evites sanciones por verificación extemporánea.

Calendario de verificación vehicular en Edomex

De acuerdo con el calendario oficial de Verificación Vehicular 2026 para el primer semestre en el Estado de México, los periodos quedaron organizados de la siguiente manera:

Los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6 deberán verificar en enero y febrero, con fecha límite el 28 de febrero.

Para el engomado rosa, con terminación 7 u 8, el periodo corresponde a febrero y marzo, y la fecha límite es el 31 de marzo.

En el caso del engomado rojo, con terminación 3 o 4, la verificación se realizará en marzo y abril, con plazo máximo al 30 de abril.

Los vehículos con engomado verde y terminación 1 o 2 deberán cumplir el trámite en abril y mayo, con fecha límite el 30 de mayo.

Finalmente, el engomado azul, con terminación 9 o 0, deberá verificar en mayo y junio, teniendo como fecha límite el 30 de junio.





Costo de la verificación vehicular en EdoMex este 2026

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el costo de la verificación vehicular en EdoMex varía dependiendo del holograma de tu vehículo.

Así quedan los costos oficiales para el pago de verificación en 2026 en el Estado de México:

Holograma 00: $1,197.00

Holograma 0: $610.00

Hologramas 1 y 2: $469.00

Exento y D: Gratuito

Exento voluntario: $630.00

Una vez agendada la cita previa en el sitio oficial del Gobierno del EdoMex, podrás realizar el pago en el verificentro más cercano.

Recuerda que, si no verificas a tiempo, el costo de la multa es de $3,519 pesos (30 UMA).



