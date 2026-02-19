Cinco paratletas del Edomex representarán a México en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Brasil

Paratletas del Edomex representarán a México en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Brasil

El Instituto del Deporte del Estado de México (IDEMÉX)informo que cinco mexiquenses consiguieron su clasificación para representar a México en la disciplina de Paraciclismo en el Campeonato Panamericano de Pista y Ruta, que se realizará en Indaiatuba, São Paulo, Brasil, del 25 de febrero al 1 de marzo.

Las y los mexiquenses que forman parte de la Selección Nacional de Paraciclismo son

María Jimena Navarro Vázquez

María Isabel León Moncada

Ernesto Olmos Martínez

Luis Gustavo Hernández Cabrera

Ricardo Rincón Gallardo Diep.

Miguel Ángel Sánchez González, Director General del IDEMEX, detalló que el proceso selectivo inició en enero con el Campeonato Nacional de Pista y los resultados permitieron a los paratletas participar en el Selectivo Nacional realizado a inicios de febrero en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Para la modalidad de Pista y Ruta clasificaron María Jimena Navarro Vázquez y María Isabel León Moncada, que consiguieron el 1-2 respectivamente de la clase deportiva WC4 femenil, Ernesto Olmos Martínez quedó en 1er. lugar de la clase deportiva MC4 Varonil y Luis Gustavo Hernández Cabrera obtuvo el 1er. lugar de la clase deportiva MC5 varonil.

Para la modalidad de Ruta, el paratleta clasificado fue Ricardo Rincón Gallardo Diep, quien ganó el 1er. lugar de la clase deportiva MH3 Varonil.

Ellos se unen a cinco atletas más del país para integrar el selectivo nacional.