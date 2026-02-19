Cuajimalpa encabeza reducción de delitos de alto impacto en CDMX con baja de 42.1%

La alcaldía anunció la creación de tres nuevos cuerpos especializados: la Policía Violeta, la Policía Montada Ambiental y la Policía de Tránsito.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que Cuajimalpa fue la alcaldía con la mayor reducción de delitos de alto impacto durante enero de 2026, al registrar una disminución de 42.1% respecto al mismo mes del año anterior.

Durante la presentación de la incidencia delictiva correspondiente al primer mes del año, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, autoridades capitalinas detallaron que en la demarcación gobernada por Carlos Orvañanos se redujeron ilícitos como robo de vehículos, extorsión y robo con violencia en transporte público.

Ángel Tamariz Sánchez, titular de la Agencia de Innovación Pública, destacó que en términos generales, “los delitos de alto impacto representan la cifra más baja en los últimos 11 años en un mes de enero en la Ciudad de México”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el segundo y tercer trimestre de 2025 Cuajimalpa se ubicó en segundo lugar entre las alcaldías con mayor percepción de seguridad en la CDMX, mientras que en el cuarto trimestre ocupó el tercer sitio. En ese periodo, más del 55% de su población manifestó sentirse segura.

El alcalde Carlos Orvañanos atribuyó los avances a la coordinación interinstitucional, “gracias a la buena coordinación con la Jefa de Gobierno, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Guardia Nacional, Cuajimalpa sigue avanzando hacia los mejores lugares en seguridad pública”, afirmó.

Al inicio de su administración, Orvañanos puso en marcha la estrategia “Cuajimalpa Segura”, que contempla el incremento de patrullas, ampliación del sistema de videovigilancia, mayor capacitación policial y recuperación de módulos de seguridad en puntos estratégicos.

Además, la alcaldía anunció la creación de tres nuevos cuerpos especializados: la Policía Violeta, enfocada en la atención de delitos y violencia de género contra mujeres; la Policía Montada Ambiental, en coordinación con el gobierno capitalino, para la protección de zonas boscosas, y la Policía de Tránsito, orientada a mejorar la movilidad en áreas con mayor conflictividad vial.