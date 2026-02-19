Daños por 231 millones en Ecatepec durante gestión de Fernando Vilchis

Luis Fernando Vilchis (especial)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminó un probable daño a la Hacienda Pública Federal valuado en 231 millones 439 mil pesos en el ejercicio fiscal 2024 del municipio de Ecatepec, durante la administración del en ese entonces alcalde Fernando Vilchis Contreras, actual diputado federal por el Partido del Trabajo (PT).

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2024, las irregularidades se detectaron en obras y servicios financiados con recursos federalizados provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y de las Participaciones Federales a Municipios (PFM).

La ASF revisó un total de 426 millones 588.5 mil pesos, de los cuales 214 millones 508.8 mil pesos correspondieron al FAISMUN 2024 y 212 millones 079 mil pesos a las Participaciones Federales a Municipios 2024.

El órgano fiscalizador concluyó que el probable daño observado representa el 54.3% de la muestra auditada.

“En conclusión, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó una gestión eficiente de los recursos fiscalizados de la Cuenta Pública 2024”, señala el documento.

Entre los proyectos auditados con observaciones destacan:

Construcción del colector Jardines de Morelos (125.9 millones de pesos).

(125.9 millones de pesos). Adquisición de bienes para el Proyecto Jaguar 2.0 (129 millones).

(129 millones). Rehabilitación con asfalto de la avenida Lourdes , en San Agustín (71.5 millones).

, en San Agustín (71.5 millones). Renta de camiones compactadores (58.5 millones).

Construcción de planta potabilizadora en Granjas Independencia (16.9 millones).

Arrendamiento de helicóptero (4 millones).

Servicio de monitoreo de unidades (20.4 millones).

La ASF señaló que en diversos expedientes no se presentó documentación comprobatoria ni justificativa del gasto, incluyendo contratos relacionados con arrendamiento de vehículos, helicóptero, monitoreo de unidades y adquisición de bienes tecnológicos.

Asimismo, en el contrato correspondiente a la construcción del colector en Jardines de Morelos no se contó con documentación soporte ni con el cierre formal de la obra. Una situación similar ocurrió en la rehabilitación de la avenida Lourdes, donde faltó documentación de estimaciones y del cierre de obra.

Como resultado de la auditoría integral al gasto federalizado, se determinaron tres resultados, los cuales derivaron en dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.

La ASF indicó que el municipio infringió principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, debido a las inconsistencias entre registros presupuestales y contables, así como falta de documentación soporte.

Durante 2024, el municipio fue encabezado por Fernando Vilchis Contreras, quien gobernó Ecatepec en los periodos 2019-2021 y 2022-2024. En agosto de 2024 solicitó licencia para asumir su cargo como diputado federal, dejando como sucesor a Jesús Palacio

Hasta el momento no se ha informado si el exalcalde o la actual administración municipal han emitido una postura oficial respecto a los señalamientos del órgano fiscalizador.