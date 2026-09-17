Disminuye 15.5% incidencia delictiva en el Edomex y suma dos años consecutivos a la baja: INEGI

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, del INEGI, la incidencia delictiva en el Estado de México disminuyó 15.5% durante 2025 respecto a 2024 y acumuló su segundo año consecutivo a la baja. Estos datos se dieron a conocer durante la Mesa de Paz que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“En el Edomex contamos con una disminución de 15.5 % en la incidencia delictiva en personas en 2025, en comparación a 2024; de igual manera, se tiene una mejora en la percepción de desempeño de todas las autoridades durante el mismo periodo. Día con día, trabajamos de manera coordinada por tu seguridad y la de tu familia”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez a través de redes sociales.

De acuerdo con los resultados presentados por Adrián Franco Barrios, Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, la tasa de incidencia delictiva en la entidad pasó de 48 mil 426 delitos por cada 100 mil habitantes en 2024 a 40 mil 915 en 2025.

La ENVIPE 2026 también reportó una mejora en la percepción sobre la efectividad de las autoridades y servidores públicos evaluados. La correspondiente a jueces pasó de 53.1 a 56.4%, la de la Policía Ministerial, Judicial o de Investigación, de 47.8 a 52.6%, la de la Policía Preventiva Municipal, de 40 a 50.3% y la de la Policía Estatal, de 44.4 a 49.9%.

Asimismo, la percepción de efectividad del Ministerio Público y las Fiscalías Estatales pasó de 43.8 a 46.1%, mientras que la correspondiente a la Policía de Tránsito aumentó de 32.2 a 42%.

Los datos sobre victimización corresponden al periodo de enero a diciembre de 2025, mientras que los relacionados con percepción de seguridad pública y desempeño de las autoridades se levantaron entre febrero y abril de 2026.