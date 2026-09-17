Edomex destina más de 3 mdp en apoyos a productores del campo de la región sur

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, entregó apoyos directos por más de 3.3 millones de pesos en la comunidad de San Antonio del Rosario, municipio de Tlatlaya.

Como parte de una gira de trabajo por el sur del estado, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, refrendó el trabajo coordinado con los municipios para atender las principales problemáticas que enfrenta esta región, entre ellas la sequía y el Gusano Barrenador del Ganado.

Como parte de esta jornada, 96 personas productoras de Amatepec y Tlatlaya, 35 mujeres y 61 hombres, recibieron apoyos del programa Complemento al Precio de Garantía del Maíz del Estado de México (COPREGME), correspondientes al acopio de 2 mil 44 toneladas, por un monto de 613 mil pesos.

Además de este apoyo, otras 145 personas productoras, 36 mujeres y 109 hombres de Amatepec, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos recibieron subsidios para Proyectos Integrales Pecuarios (PROIPEC), con una inversión de 2 millones 724 mil 640 pesos.

La funcionaria informó que,ante la problemática del agua, el Gobierno estatal trabaja de manera conjunta con los municipios y las personas productoras mediante el uso de maquinaria para la construcción de más de 100 ollas de captación y bordos en Tlatlaya. Además, se han rehabilitado más de 200 kilómetros de caminos saca cosecha en toda la región sur.

De 2024 a la fecha, el Gobierno del Estado de México ha atendido más de cinco mil solicitudes de los programas Transformando el Campo y Por el Rescate del Campo en esta región.

Respecto al Gusano Barrenador del Ganado, explicó que el Gobierno de México puso en marcha una planta de producción de mosca estéril en Chiapas y que su distribución se incrementará de manera paulatina.

Señaló que, a partir de 2027, se contempla que la atención de esta plaga en el país deje de considerarse una emergencia y se convierta en una campaña permanente, con recursos concurrentes de la Federación y el Estado, así como la participación de asociaciones ganaderas y comités pecuarios.