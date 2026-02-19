Detienen a un “300″, exigía 500 pesos a ambulantes en Ecatepec

Detenido Oscar "N". (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Óscar “N”, miembro del grupo delictivo “Los 300″.

Este sujeto es señalado del delito de extorsión, y era considerado un objetivo en el marco de la Operación “Restitución”.

De acuerdo a las pesquisas, el 29 de marzo de 2024, la víctima se encontraba en un puesto ambulante ubicado en la colonia Héroes Ecatepec, momento en el que Oscar “N” arribó a dicho lugar a bordo de una camioneta en compañía de otros tres sujetos.

En ese instante arribó otro grupo de aproximadamente 20 sujetos a bordo de varias motocicletas, todos estos, integrantes de “Los 300″. Los criminales se acercaron al puesto de la víctima y le exigieron la cantidad de 500 pesos a la semana para dejarlo seguir realizando sus actividades comerciales.

Además, Óscar “N” lo amenazó de que en caso de no pagar “lo desalojarían de su casa porque con algo tenía que pagar”.

Al negarse al pago de esta cuota, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y amenazó a un acompañante de la víctima, por lo que entrega la cantidad de dinero que le exigían. Una vez saldada la cuota, los integrantes de “Los 300″ se retiraron del lugar.

Una vez detenido, fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

La Fiscalía del Estado de México ha llevado a cabo la detención de los principales objetivos de esta organización criminal “Sindicato Los 300” y/o “Unión 300”, quienes se encuentran investigados por su probable participación en diversos hechos delictivos, entre ellos Luis Alfaro “N” alias “Conejo”, su hijo Edwin Israel “N” alias “Conejito”, Jorge “N”, Alberto “N” y Luis Alberto “N”.

Más de tres mil carpetas por delitos contra la propiedad

Desde la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la entidad, de la Fiscalía mexiquense, desde abril del 2025 se han sido iniciados tres mil 964 expedientes de investigación por este delito o delitos contra la propiedad y se han asegurado mil 594 inmuebles, de los cuales, 905 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

El municipio de Ecatepec concentra el 29 por ciento de las denuncias iniciadas en este periodo, con un total de mil 87 expedientes, que han logrado el aseguramiento de 292 inmuebles y la detención de 56 personas, dos de ellas identificadas como objetivos prioritarios de la Fiscalía, por tratarse de líderes de organizaciones sociales con fachada de sindicato.