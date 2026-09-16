Más de 20 mil texcocanos celebran el Grito de Independencia con música y pirotecnia

Más de 20 mil habitantes de Texcoco se reunieron frente al Palacio Municipal para celebrar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una noche que combinó la ceremonia cívica, música mexicana, pirotecnia y una verbena popular.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, donde recordó a los héroes nacionales, pero también dedicó parte de su arenga a los pueblos originarios y a los personajes que forman parte de la historia de Texcoco. Desde el Palacio Municipal, el alcalde lanzó vivas a México y a Texcoco ante las miles de personas que acudieron a la celebración.

Entre las expresiones que incluyó durante la ceremonia estuvieron: “¡Viva Texcoco, tierra heroica de paz y esperanza!” y “¡Vivan los pueblos originarios!”. El acto contó con la presencia de la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco, Yesenia Armas Tobón; María Fernanda I, reina de las Fiestas Patrias; el secretario del Ayuntamiento, Efrén Ortiz Gómez, y la diputada local María José Pérez Domínguez. También estuvieron presentes el expresidente municipal Jesús Adán Gordo Ramírez, la síndica municipal Liliana Jazmín Rivera Martínez y regidoras y regidores que integran el Cabildo.

Durante el protocolo se realizó una mención especial a los pueblos originarios de Texcoco, a quienes se reconoció por sus aportaciones a la cultura y a la identidad de la región. La ceremonia oficial contó con la participación de la escolta y la banda de guerra de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco, quienes fueron los encargados de realizar los honores a la bandera. Posteriormente, la soprano Ruth Bonilla y la Banda Sinfónica de las Escuelas de Enseñanza Musical participaron en el acto solemne con la interpretación del Himno Nacional Mexicano.

Después de la ceremonia, la celebración continuó con música y un espectáculo de pirotecnia que iluminó la noche en la cabecera municipal. Los fuegos artificiales estuvieron acompañados por música mexicana y fueron observados por las familias que permanecieron en la zona. La fiesta en la cabecera municipal había comenzado desde las 16:00 horas con diferentes actividades para los asistentes y concluyó después del Grito de Independencia con la presentación de la banda Cuisillos. La agrupación musical puso a bailar a los asistentes con algunos de sus éxitos, como parte del programa preparado para las fiestas patrias.

La celebración no se limitó a la cabecera municipal. De manera simultánea, en las diferentes delegaciones y comunidades de Texcoco también se realizaron ceremonias del Grito de Independencia. En estas localidades, los habitantes participaron en sus propias verbenas populares y conmemoraron el aniversario del inicio de la lucha independentista desde sus comunidades. La jornada reunió así a habitantes de distintas zonas del municipio, quienes participaron en una celebración que tuvo como elementos principales la convivencia familiar, las tradiciones mexicanas y el reconocimiento de la historia local.

Durante la ceremonia, el gobierno municipal también resaltó la importancia de recordar a los héroes locales y mantener presentes las raíces de los pueblos originarios de Texcoco, cuya cultura forma parte de la identidad de la demarcación. La noche terminó entre música, luces y los gritos de los asistentes, quienes se sumaron a la celebración nacional desde la Plaza Municipal. Al finalizar la ceremonia, el pueblo de Texcoco respondió al llamado con un grito colectivo de “¡Viva México!” y “¡Viva Texcoco!”, como parte de la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.