Entrega gobierno de Huixquilucan obras de protección contra deslizamientos

Obras de protección contra deslizamientos en Huixquilucan

Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias y reducir los riesgos geológicos en la zona, el gobierno de Huixquilucan entregó formalmente los trabajos de estabilización del talud ubicado en la calle Parque de Cádiz, dentro del fraccionamiento Parques de la Herradura. Esta acción forma parte del programa anual de obra pública municipal, que ha priorizado la construcción de este tipo de estructuras para hacer frente a los efectos de la próxima temporada de lluvias y garantizar la seguridad de los habitantes.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó la inauguración de los trabajos, los cuales representaron una inversión superior a 1.7 millones de pesos. Detalló que la intervención abarcó la estabilización de 360 metros cuadrados de talud y la instalación de 19 anclajes de 15 metros de profundidad, elementos clave para prevenir desgajamientos. “Ustedes saben que la orografía de nuestro municipio así es, en muchos lugares de las zonas tradicional y residencial, tenemos este tipo de taludes”, explicó la alcaldesa durante el evento.

Contreras Carrasco destacó que este tipo de obras son posibles gracias a una administración municipal que mantiene finanzas sanas y una gestión responsable de los recursos públicos. Subrayó que, más allá de la infraestructura, lo fundamental es salvaguardar la integridad de los vecinos. “Gracias a las buenas finanzas con las que contamos, se pueden realizar este tipo de obras que, sin duda alguna, salvaguardan la vida de las vecinas y vecinos”, sentenció.

La mandataria local informó que, desde el año 2025, el gobierno municipal ha destinado más de 85 millones de pesos para la atención de taludes en diversas zonas del municipio. Entre los puntos beneficiados se encuentran Parque Santander, en La Herradura; la avenida Cristóbal Colón, en el paraje La Selva; así como vialidades en Zacamulpa, el Centro Urbano San Fernando y los fraccionamientos Lomas Country Club y Bosque Real, entre otros.

Por su parte, la directora general de Infraestructura y Edificación, Jessica Nabil Castillo Martínez, reconoció las complejidades técnicas que implicó la obra debido a las características del terreno. No obstante, destacó que la colaboración con los residentes fue clave para superar las dificultades y concluir satisfactoriamente los trabajos. “La participación conjunta fomenta un desarrollo local ordenado y mejora la calidad de vida”, señaló la funcionaria.

Castillo Martínez agregó que el caso del fraccionamiento Parques de la Herradura es un ejemplo del trabajo coordinado entre la ciudadanía y las autoridades. Agradeció a los vecinos por su paciencia y las facilidades otorgadas durante el proceso constructivo, que permitieron finalizar la obra en beneficio de la comunidad.

En representación de los beneficiarios, la secretaria de la mesa directiva del fraccionamiento, Claudia Hernández, reconoció la labor del gobierno local para atender las demandas ciudadanas. Destacó que obras como esta tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la población, al ofrecer entornos más seguros y mejorar la infraestructura urbana del municipio.

