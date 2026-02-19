Feria de Empleo en Zinacantepec expone más de 500 vacantes laborales

Feria de Empleo en Zinacantepec

La Secretaría del Trabajo, llevó a cabo la Feria de Empleo Zinacantepec 2026 con el objetivo de acercar oportunidades laborales formales y dignas a las y los mexiquenses de la región. Participaron 45 empresas, que ofertaron más de 500 vacantes, con sueldos de hasta 25 mil pesos mensuales, dirigidas a distintos perfiles y niveles de experiencia.

La inauguración estuvo a cargo de Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, y contó con la presencia de Manuel Vilchis Viveros, Presidente Municipal de Zinacantepec.

Norberto Morales destacó que estas ferias son una herramienta fundamental para generar condiciones reales de acceso al mercado laboral. Además anunció que este año se realizarán ediciones especializadas para jóvenes, con el propósito de brindarles certeza y acompañamiento para encontrar su primer trabajo.

Durante el evento los asistentes contaron con acceso de manera gratuita a talleres para la elaboración de curriculum vitae, orientación para entrevistas de trabajo y a la oferta educativa de las Escuelas de Artes y Oficios del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).

El secretario del Trabajo invitó además a la población, a acercarse a las Oficinas Regionales de Empleo, donde pueden conocer las vacantes disponibles en todo el territorio nacional, así como los programas que permiten a las y los trabajadores desarrollarse laboralmente en el extranjero.