¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 20 de febrero? Autos que descansan en Edomex y CDMX

Doble Hoy No Circula Este viernes el programa Hoy No Circula se mantiene de forma regular, sin cambios (Crónica Digital)

La circulación vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México se mantiene bajo condiciones normales este viernes 20 de febrero, sin la aplicación de medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula por contaminación atmosférica en CDMX y Edomex.

Tras la suspensión de la contingencia ambiental por ozono en días recientes, el tránsito en la Ciudad de México y el Estado de México se rige exclusivamente por las disposiciones habituales del programa Hoy No Circula.

La mejora en la calidad del aire permitió descartar el Doble Hoy No Circula, esquema que se activa cuando los niveles de contaminación representan un riesgo para la salud pública.

¿Qué autos no circulan este viernes 20 de febrero?

A pesar de que no existe contingencia ambiental vigente, el calendario regular del programa establece restricciones para este viernes 20 de febrero entre las 5:00 y las 22:00 horas. En esta jornada deberán suspender su circulación los automóviles con holograma de verificación 1 y 2 que porten engomado azul y cuenten con terminación de placas 9 o 0.

La medida aplica en la capital del país y en los municipios del Estado de México donde opera el esquema, con el objetivo de disminuir la carga vehicular y contribuir a la reducción de contaminantes en la atmósfera.

El cumplimiento de estas disposiciones forma parte de la estrategia ambiental implementada en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Qué vehículos pueden circular este viernes 20 de febrero

Ante la ausencia de restricciones extraordinarias, pueden transitar los vehículos que no coincidan con las características señaladas en la limitación del día.

También se mantiene la operación de unidades que, conforme al programa ordinario, no están sujetas a limitaciones, como vehículos con holograma 0 y doble cero, automóviles eléctricos e híbridos y unidades vinculadas a servicios esenciales, entre ellos seguridad pública, protección civil, transporte público, servicios funerarios, traslado de productos perecederos y vehículos destinados a personas con discapacidad.

Sin embargo, hay que estar pendientes de los canales oficiales para saber si se activa la fase de contingencia ambiental.