Los amigos de Sandra Cuevas que terminaron tras las rejas; ya suman cuatro

Choko y Sandra Cuevas Autoridades realizaron cateos y aseguraron pertenencias al presunto líder criminal de Ecatepec

La figura pública de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, está ligada a personajes que han sido señalados por su actividad delictiva.

Hasta el momento se registra la captura de al menos cuatro individuos relacionados con su círculo cercano, acusados por delitos que van desde delincuencia organizada hasta narcomenudeo y robo con violencia. A continuación, te presentamos a los amigos detenidos de la política mexicana.

“El Choko” y Sandra Cuevas

La detención de Alejandro Mendoza, conocido como “El Choko”, marcó uno de los momentos más controvertidos para Sandra Cuevas.

El presunto líder criminal fue arrestado el 10 de septiembre dentro de un restaurante ubicado en Plaza Las Américas, en Ecatepec, donde se encontraba acompañado por familiares y colaboradores.

De acuerdo con autoridades, el detenido enfrenta acusaciones por una serie de delitos de alto impacto, entre ellos extorsión, despojo de propiedades, tráfico de drogas, homicidio y posesión de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Una semana después de su captura, el 17 de septiembre, un juez determinó su vinculación a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro, por lo que permanece recluido en el penal federal del Altiplano.

Frente a los señalamientos sobre su cercanía con Mendoza, la exalcaldesa reconoció públicamente haber tenido contacto con él, aunque describió el vínculo como pasajero y sin profundidad. Según explicó, lo conoció a inicios de marzo del mismo año y sostuvo encuentros ocasionales

Giovanni Mata, “El Topo”, presunto integrante de La Unión Tepito y amigo de Sandra Cuevas

Otro de los nombres relacionados con el entorno de Cuevas es Giovanni Mata, alias “El Topo”, identificado por autoridades como integrante de La Unión Tepito.

Detenido Oscar Giovani "N", alias "El Topo". (SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lo detuvieron en la alcaldía Gustavo A. Madero tras localizarlo manipulando bolsas con aparente marihuana. Durante la revisión, los agentes aseguraron más de 100 envoltorios con posible droga, sustancias adicionales, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Durante la administración de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc entre 2021 y 2024, Mata se desempeñó como Director Territorial en diversas colonias, bajo la Dirección de Coordinación Territorial Interna.

La propia exalcaldesa confirmó que mantuvo una relación sentimental con él en el pasado. Según su testimonio, ambos acudieron juntos a un concierto realizado en Tlatelolco, donde también fue tomada una fotografía en la que aparece junto a “El Choko”.

Benoni Fernández Rosas: ¿Ligado a Sandra Cuevas?

Otro caso es el de Benoni Fernández Rosas, quien fue detenido por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Gustavo A. Madero en posesión de armas y diversas dosis de droga.

Detenido Benoni "N". (FGJ)

El hombre había sido visto en diferentes ocasiones junto a la exalcaldesa e incluso colaboró en la organización de una rodada biker realizada el 31 de agosto de 2025, evento en el que una persona murió tras ser atropellada por un motociclista.

De acuerdo con reportes policiales, Fernández Rosas fue identificado como presunto generador de violencia vinculado con la venta de droga y extorsión en el norte de la capital. Al momento de su detención se le aseguraron un arma de fuego, cartuchos, decenas de dosis de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y un vehículo.

Las investigaciones también indican antecedentes penales por robo agravado en 2019, además de posibles vínculos con un homicidio ocurrido en la misma zona donde operaba.

Sergio Ulises Torres, “El CariGuante”, el último hombre detenido ligado a Sandra Cuevas

El cuarto caso es el de Sergio Ulises Torres, alias “El CariGuante”, detenido el 18 de febrero en la alcaldía Gustavo A. Madero tras presuntamente intentar asaltar a una mujer con un cuchillo.

Detienen a Cari-Guante, presunto amigo de Sandra Cuevas El caso de Sergio "N" se suma a las personas detenidas que han sido vinculadas con la exalcaldesa de Cuauhtémoc. (Facebook: Sandra Cuevas - X: Carlos Jiménez)

Aunque versiones periodísticas difundieron imágenes y videos en los que aparece junto a Sandra Cuevas durante eventos públicos y reuniones privadas, la exalcaldesa negó conocerlo o tener relación alguna con él.