Pide diputada que se investigue agresión por propina en Don Asado

Don Asado, en Coyoacán

La diputada del PAN, en el Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, llamó a las autoridades correspondientes a investigar la agresión registrada en un restaurante de la alcaldía Coyoacán, derivada de un conflicto por la propina.

Este diario documentó que meseros del restaurante Don Asado —ubicado en la Avenida Calzada del Hueso, en Coyoacán— se le fueron a golpes a un señor porque no dejó la propina que ellos esperaban.

Él había acudido a celebrar el cumpleaños de su esposa, junto con su cuñada y su sobrino. El conflicto inició tras haber pagado la cuenta de más de dos mil pesos, y cuando el mesero recibió la propina, que no cumplía con sus expectativas, se quejó, les dijo “jodidos”; incluso empujó, al pasar, a la esposa del comensal.

Garza advirtió que el caso no puede tratarse como un hecho aislado y debe atenderse desde el ámbito de la legalidad y la supervisión institucional.

La legisladora señaló que, más allá de las responsabilidades penales individuales, es indispensable que las autoridades administrativas actúen de manera inmediata.

“Cuando en un establecimiento mercantil se presentan hechos de violencia, corresponde al Estado verificar si se está cumpliendo la ley y si existen omisiones que permitieron que el conflicto escalara”, afirmó.

En ese sentido, consideró necesario que el INVEA realice una verificación formal del establecimiento para revisar licencias, condiciones de operación y posibles prácticas indebidas.

Añadió que, de ser posible, en coordinación con las autoridades de la alcaldía de Coyoacán se determinen las sanciones correspondientes en caso de detectarse irregularidades.

“Un restaurante no es un espacio donde la ley se suspenda. Si hay fallas en protocolos, supervisión o actuación inmediata, la responsabilidad también alcanza a quienes administran y permiten ese tipo de conductas”, subrayó.

Comentó que este tipo de casos deben servir como precedentes para reforzar la aplicación de la Ley de Establecimientos Mercantiles para evitar las agresiones.

“La prevención de la violencia empieza con reglas claras, autoridad presente y sanciones efectivas. Eso es lo que esperan las y los ciudadanos”, concluyó.