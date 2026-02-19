Refuerza Ecatepec operativos para prevenir incendios en negocios irregulares

Operativo para prevenir incendios en negocios irregulares en Ecatepec

Durante el último año, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec atendió un total de 817 incendios, de los cuales 121 correspondieron a siniestros forestales y de pastizal, como parte de una estrategia para salvaguardar la integridad de la población. Como resultado de las labores de inspección, el área también clausuró 812 establecimientos mercantiles que operaban en condiciones irregulares, al no cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss reconoció la labor del personal de la corporación municipal, a quienes calificó como “heroínas y héroes” que arriesgan su vida para sofocar incendios y proteger a la comunidad. “En Ecatepec los bomberos son nuestros héroes. Hoy reconozco y reporto el trabajo que ha realizado la Dirección de Protección Civil y Bomberos durante esta temporada de incendios”, expresó la edil.

Cisneros Coss señaló que muchos de los incendios registrados tienen su origen en la operación de unidades económicas que no cumplen con las disposiciones legales. Estos establecimientos, explicó, suelen almacenar materiales inflamables de manera inadecuada y carecen de medidas básicas de prevención, lo que representa un riesgo latente para los habitantes de la demarcación.

La mandataria local subrayó que, ante esta problemática, el gobierno municipal ha intensificado las inspecciones en zonas industriales y comerciales. Además de suspender actividades en aquellos lugares que no acreditan su regularidad, se han impulsado procesos obligatorios para que los dueños de negocios cumplan con los requisitos de seguridad y eviten sanciones mayores.

Un ejemplo de estos operativos ocurrió el pasado 23 de enero, cuando elementos de bomberos de Ecatepec, con apoyo de otras corporaciones, trabajaron durante más de tres horas para controlar un incendio en una bodega clandestina de pinturas y solventes en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc. El siniestro no dejó personas lesionadas, aunque tres viviendas resultaron afectadas por el fuego.

El director de Protección Civil y Bomberos municipal, Jesús Clara González, informó que se han reforzado las acciones preventivas mediante brigadas especializadas. Detalló que, a través del área de Normatividad, se han realizado 91 operativos y 350 inspecciones, lo que ha permitido identificar y suspender establecimientos que carecen de los permisos y dictámenes correspondientes.

Clara González explicó que los negocios deben cumplir con una serie de requisitos para operar de manera segura, como contar con un dictamen vigente de Protección Civil, extintores funcionales, señalización de emergencia visible y un Programa Interno de Protección Civil debidamente implementado. Además, deben garantizar el almacenamiento adecuado de materiales inflamables y capacitar a su personal en maniobras de evacuación y atención de emergencias.

