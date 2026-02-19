Se normalizan contingencias ambientales en la ZMVM; ni un día limpio en lo que va del 2026

Contingencia Ambiental La mala calidad del aire se ja mantenido durante todo lo va del 2026 en la Ciudad de México. Solo ha habido cuatro días limpios (Galo Cañas Rodríguez)

Poco a poco las contingencias ambientales se van normalizando en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM )y el Estado de México, donde en lo que va del año no se ha registrado un solo día limpio, lo que significa que prácticamente todos los días de 2026 han registrado niveles de contaminación que elevan riesgos para la salud.

De acuerdo con el Global Burden of Disease (GBD) 2021 del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), en México se estimaron 50,073 muertes prematuras en 2021 asociadas a la contaminación del aire.

De estas muertes, 2,364 fueron atribuibles específicamente a la contaminación ambiental por ozono.

Es decir, de los 50 días que han transcurrido en el 2026, la CDMX solo ha registrado cuatro días limpios y las autoridades simplemente han normalizado el mal estado de la calidad del aire, alerta el coordinador de la campaña de calidad del aire de El Poder del Consumidor, Stephan Brodziak

“No podemos seguir a expensas de condiciones meteorológicas, tanto para explicar las altas concentraciones de ozono como para esperar a que la calidad del aire mejore por el viento o la lluvia. Llevamos años estancados en Ciudad de México sin mejorar la calidad del aire de manera sistemática”, establece

En 2025 tuvimos 5 contingencias por ozono y en 2024 tuvimos 11, y a pesar de ello no se ha hecho ningún cambio de fondo que nos lleve a limpiar el aire que respiramos.

El problema –agrega--no es el clima, el verdadero problema es la falta de voluntad política para implementar los cambios que sabemos que se necesitan y que no son un botín político a corto plazo.

En un análisis del Poder Del Consumidor se advierte que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) enfrenta una nueva Fase I de Contingencia Ambiental por ozono, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Esto significa que prácticamente todos los días de 2026 han registrado niveles de contaminación que elevan riesgos para la salud.

Se sabe que el ozono está asociado con el incremento en hospitalizaciones respiratorias, agrava el asma y la enfermedad obstructiva crónico pulmonar (EPOC), disminuye la función pulmonar, incrementa el riesgo cardiovascular en poblaciones vulnerables, especialmente en niñas y niños, mujeres embarazadas y en adultos mayores, bajo peso al nacer, entre otras afecciones respiratorias, y, finalmente, también puede causar la muerte.

“Cada contingencia implica un aumento medible en riesgo sanitario”, advierte

El reporte global De la cuna a la tumba analiza los daños a la salud constantes, severos, acumulativos en las personas, los animales y las plantas por la contaminación del aire a causa de la quema de combustibles fósiles.

Explica que el ozono se forma a partir de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV), cuyos principales emisores en el Valle de México son:

Transporte motorizado (vehículos y motocicletas), Combustión de combustibles fósiles, Fugas de las instalaciones dependientes de gas y Evaporación de solventes.

Stephan Brodziak explica que la recurrencia de contingencias en la ZMVM, incluida la Ciudad de México, demuestra que no existe una estrategia estructural coherente para reducir la base emisora de precursores de ozono.

“ Se sigue operando con medidas reactivas (Hoy No Circula ampliado, restricciones temporales), pero no se están tomando decisiones de fondo en tres dimensiones críticas”, reprocha

Considera que esas medidas deben ser una regulación vehicular estricta, eliminación progresiva de vehículos altamente emisores., electrificación acelerada de flotas públicas y de alto kilometraje.

Asimismo desincentivo fiscal y normativo a motocicletas sin convertidor catalítico. Transición tecnológica y energética así como una estrategia metropolitana de electromovilidad, entre otras.

“Desincentivar el uso del coche y la motocicleta particular es una estrategia sanitaria y climática, además de atacar las emisiones de gas y de solventes”, asevera

El experto ambiental advierte que sin un cambio profundo en transporte, energía y planeación territorial que reduzcan las emisiones estructurales de la zona metropolitana, las contingencias seguirán siendo parte del calendario anual y la población seguiremos pagando el costo en salud, años de vida saludable perdidos y muerte.