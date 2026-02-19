TransformARTE: Actividades culturales gratuitas para toda la familia en Toluca y Texcoco

TransformARTE

Con una edición especial del Festival Cultural TransformARTE, el gobierno del Estado de México celebra el día del amor y la amistad. El 21 y 22 de febrero en Toluca y Texcoco se llevaran a cabo actividades gratuitas para toda la familia.

La Secretaría de Cultura y Turismo ofrecerá una programación que integra música, danza, cine, talleres creativos y expresiones de las culturas originarias, con el propósito de crear momentos de diversión e integración para todas las edades.

Algunas de las actividades más destacables para el 21 de febrero son:

Centro Cultural Mexiquense en Toluca que contará con exhibición de autos clásicos y talleres como “Bordando amor” y “Pinceladas de amistad”. También se presentarán una ceremonia ancestral mazahua, la danza otomí “Deni Jiadi (Flor del sol)” y música a cargo de un ensamble de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, agrupaciones tradicionales y un coro infantil otomí.

En el Museo de Antropología e Historia se ofrecerá el taller “Conociendo el Tonalpohualli”, mientras que el Ágora albergará música regional y danza folclórica.

La Cineteca proyectará películas en lenguas indígenas y el documental musical La La Land, además de un taller de animación stop motion .

. La Biblioteca Pública Central Estatal organizará actividades literarias para público infantil.

En el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, habrá teatro de inspiración prehispánica, narraciones infantiles, talleres, exposiciones artísticas y una muestra artesanal y gastronómica del municipio invitado de Teotihuacán.

El domingo 22 continuarán los talleres y espectáculos musicales, con presentaciones de jazz, rock y ensambles contemporáneos, así como danzas tradicionales nahuas y matlatzincas, cuentacuentos y un picnic literario.

Además seguirán las actividades del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario con teatro comunitario, rap, poesía, visitas guiadas y propuestas de iniciación artística.