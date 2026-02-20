Anuncian la 1ª Expo Feria de la Costura y la Mezclilla en Atizapán

El Gobierno municipal de Atizapán anunció la realización de la 1ª Expo Feria de la Costura y la Mezclilla, un evento que busca reconocer el talento y la dedicación de las y los maquileros del municipio, así como fortalecer esta industria que representa una de las principales actividades económicas de la región.

El anuncio fue encabezado por el presidente municipal, Emilio Salas, durante una conferencia de prensa en la que destacó la importancia de impulsar espacios que permitan a productores y emprendedores locales dar a conocer su trabajo y ampliar sus oportunidades de venta.

“Esta Expo Feria es un reconocimiento al esfuerzo diario de nuestras y nuestros maquileros, quienes con su talento han convertido a Atizapán en un referente en la industria de la costura y la mezclilla”, expresó el alcalde.

En el evento estuvo acompañado por la secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez; la diputada local, Martha Azucena Camacho Reynoso; el director general del IME, Mtro. Alejandro Razo; así como representantes del sector maquilero del municipio. Todos coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo esta actividad que genera empleos y dinamiza la economía local.

La 1ª Expo Feria de la Costura y la Mezclilla se llevará a cabo los próximos 14 y 15 de marzo, fechas en las que productores y emprendedores podrán exhibir y comercializar sus productos, principalmente prendas de mezclilla y artículos confeccionados en talleres locales.

De acuerdo con las autoridades, este evento tiene como objetivo fomentar el consumo local y brindar un escaparate para que los fabricantes de ropa, diseñadores y comerciantes puedan ampliar su mercado, establecer nuevos contactos y fortalecer sus negocios.

El sector maquilero ha sido históricamente uno de los pilares económicos de Atizapán, ya que genera fuentes de empleo para cientos de familias del municipio. La producción de prendas de mezclilla y otros textiles no solo abastece el mercado local, sino que también se distribuye en diferentes puntos del país.

Durante la conferencia, los representantes del sector reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de la mano con el gobierno municipal para impulsar estrategias que fortalezcan la industria, mejoren la capacitación y promuevan la innovación en los procesos de producción.

Asimismo, se destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a consolidar la identidad productiva de Atizapán, posicionándolo como un municipio con tradición en la confección y manufactura textil.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para asistir a la Expo Feria y apoyar a los productores locales, señalando que consumir lo hecho en Atizapán es una manera de impulsar la economía regional y generar mayores oportunidades para todas y todos.

Con esta primera edición de la Expo Feria, el gobierno municipal busca sentar las bases para que el evento se convierta en una tradición anual que fortalezca la industria de la costura y la mezclilla, al tiempo que promueva el desarrollo económico y el orgullo por el trabajo local.