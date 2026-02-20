CDMX ha aplicado más de 1.3 millones de vacunas contra sarampión; abrirá 12 módulos nocturnos

El Gobierno de la Ciudad de México informó que ha aplicado un millón 346 mil 578 dosis de vacuna contra el sarampión desde agosto de 2025, como parte de la estrategia para contener el brote que afecta a distintas entidades del país y a nivel internacional.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que tan sólo el jueves se aplicaron 38 mil 202 dosis. Desde el reforzamiento de la campaña el 8 de febrero, se han colocado 425 mil 492 vacunas adicionales.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, detalló que en la ciudad se han confirmado 308 casos de sarampión, de los cuales 267 corresponden a este año. De ese total, 41 casos son de personas residentes del Estado de México que fueron diagnosticadas en la capital.

Hasta ahora se han registrado 26 hospitalizaciones y una defunción: un menor de tres meses que falleció el 30 de diciembre y cuyo dictamen se confirmó el 10 de febrero. Las autoridades señalaron que 73 por ciento de las personas que contrajeron la enfermedad no tenían antecedente de vacunación.

Clara Brugada afirmó que la capital mantiene una tasa de incidencia menor a la media nacional, aunque reconoció que el número de casos ha ido en aumento. Sostuvo que la vacunación es la principal herramienta para evitar que el brote se intensifique en la ciudad.

Como parte de la estrategia, el gobierno local anunció la apertura de 12 centros de vacunación con horario extendido, que operarán de 10:00 a 24:00 horas durante 15 días.

A partir de este sábado abrirán seis sedes: el Deportivo Carmen Serdán y el Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco, ambos en Gustavo A. Madero; el Palacio de Bellas Artes, en Cuauhtémoc; el Parque de los Venados, en Benito Juárez; el Centro de Coyoacán; y la Utopía Santa Cruz, en Iztapalapa.

El lunes se sumarán otros seis puntos: el Deportivo Xochimilco; el Bioparque San Antonio, en Álvaro Obregón; el Parque Bicentenario, en Azcapotzalco; la Alameda Sur, en Coyoacán; la Magdalena Mixiuhca, en Iztacalco; y el Centro Cultural Ixtapalcalli, en Iztapalapa.

Las autoridades recordaron que el esquema regular contempla dos dosis para niñas y niños, a los 12 y 18 meses de edad. Actualmente también se aplica una dosis adicional a menores de entre seis y 11 meses. Las personas de 13 a 49 años que no tengan certeza de su esquema de vacunación pueden acudir a inmunizarse.

La meta establecida por la Secretaría de Salud federal es alcanzar 2 millones 40 mil dosis en la capital para lograr inmunidad comunitaria.