Clima CDMX y Edomex: temperaturas para el fin de semana Durante este fin de semana se prevén lluvias aisladas para la Ciudad de México y el Estado de México (Pexels)

Durante este fin de semana se prevén lluvias aisladas para CDMX y Edomex, conoce el pronóstico de clima completo.

Para este sábado 21 y domingo 22 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el Valle de México se espera que el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantenga el tiempo estable.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo estará el clima en la CDMX y Edomex este sábado 21 de febrero?

Según lo informado por el SMN, para este sábado 21 de febrero en la CDMX y el Edomex durante la mañana el clima estará fresco a templado en la región, y frío en zonas altas del Estado de México, con el cielo despejado.

No obstante, en el Edomex hay probabilidad de lluvias aisladas, mientras que en la CDMX, no se espera que llueva.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 18 a 20 °C, mientras que la mínima esperada es de 6 a 8 °C. Por otra parte, en Toluca la temperatura máxima será de 24 a 26°C y la mínima de 4 a 6 °C.

¿Cuál es el pronóstico de clima para la CDMX y Edomex este domingo 22 de febrero?

El SMN ha informado que para este domingo 22 de febrero en la CDMX y el Edomex se prevé un cielo medio nublado a nublado con bruma en el transcurso del día.

Mientras que por la mañana, se pronostican bancos de niebla y ambiente fresco, así como frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, el ambiente será templado, con probabilidad de lluvias aisladas para la Ciudad de México y el Estado de México.

Alerta por vientos en la CDMX

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha alertado a los ciudadanos sobre rachas de viento de 50 y 60 km/h.

Por esta razón la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población no subir a andamios, azoteas ni cornisas, además de retirar o asegurar objetos en exteriores como macetas, muebles y herramientas.

Por otra parte, recomienda evitar transitar cerca de árboles grandes, postes de luz y espectaculares.