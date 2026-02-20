Con inversión de 47 mdp, Iztacalco concluye rehabilitación en Agrícola Pantitlán

La alcaldía Iztacalco concluyó la rehabilitación integral de las Calles 5 y 6 en la colonia Agrícola Pantitlán, con una inversión superior a 47 millones de pesos, en una zona donde se estima un beneficio para más de 73 mil personas, considerando la población flotante.

Los trabajos fueron ejecutados por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y priorizaron la sustitución de infraestructura hidráulica antes de la repavimentación, con el objetivo de evitar futuras afectaciones en la vialidad derivadas de fallas en drenaje o tomas de agua.

En Calle 5 se instalaron 572.1 metros lineales de tubería y se realizaron 107 descargas domiciliarias, además de 78 tomas de agua. Posteriormente se colocaron 8 mil 200.49 metros cuadrados de carpeta asfáltica y se construyeron 710.83 metros cuadrados de banquetas. El equipamiento urbano incluyó 40 bolardos y 104 huellas.

En Calle 6 la intervención comprendió 927.39 metros lineales de tubería y 158 descargas. En materia de pavimentación se aplicaron 8 mil 769.13 metros cuadrados de carpeta asfáltica y se rehabilitaron 389.94 metros cuadrados de banquetas. También se colocaron 45 bolardos y 190 huellas.

La alcaldesa Lourdes Paz Reyes afirmó que las obras buscaron atender problemas estructurales que por años afectaron a la colonia, principalmente en materia de drenaje. Señaló que la intervención pretende ofrecer mayor seguridad y funcionalidad en las vialidades, así como reducir riesgos asociados a fallas en servicios básicos.

Mejoramiento del entorno

Como parte de los trabajos complementarios, la Dirección General de Servicios Urbanos realizó acciones de mejoramiento en el entorno de ambas calles y en la Privada San Pablo, donde se efectuaron alrededor de 70 podas.

En coordinación con el gobierno central se instalaron 134 luminarias de 250 watts y otras 35 con potencias de entre 100 y 170 watts, con el propósito de reforzar la iluminación en la zona.

Además, se intervino el espacio público con un mural de 450 metros cuadrados bajo el concepto “Camino Escolar de Paz”, elaborado por el Colectivo Arte y Muralismo Conde. La obra artística forma parte de la estrategia denominada Caminos de Paz, orientada a recuperar espacios y mejorar la imagen urbana.

Infraestructura para atender rezagos históricos

La alcaldía informó que este tipo de proyectos integrales buscan atender de fondo rezagos en infraestructura hidráulica y vial que generaban afectaciones recurrentes a vecinos y comerciantes de la colonia Agrícola Pantitlán.

Según los datos oficiales, la decisión de intervenir primero la red de drenaje y agua potable responde a la necesidad de evitar que nuevas pavimentaciones tengan que romperse posteriormente para reparar fugas o colapsos.

Con la conclusión de estas obras, la demarcación reportó mejoras en movilidad, servicios básicos e iluminación, además de acciones de recuperación del espacio público.