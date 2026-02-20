Contingencia Ambiental: ¿A qué hora termina en CDMX y Edomex? se mantiene Fase 1 y aplican restricciones

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció el levantamiento de la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, que abarca la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

¿A qué hora se levantó la contingencia?

De acuerdo con las autoridades, la contingencia ambiental se suspendió a partir de las 18:00 horas, luego de que los niveles de contaminación disminuyeran y las condiciones meteorológicas favorecieran la dispersión de los contaminantes.

La mejora en la calidad del aire permitió dejar sin efecto las medidas extraordinarias aplicadas durante la activación.

¿Qué pasa con el Doble Hoy No Circula?

Con el levantamiento de la contingencia:

Se cancela el Doble Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula opera únicamente con sus restricciones habituales

opera únicamente con sus restricciones habituales Las actividades industriales y de servicios regresan a la normalidad

Recomiendan mantenerse informados

La CAMe recordó que la calidad del aire puede cambiar dependiendo de las condiciones atmosféricas, por lo que no se descarta la activación de nuevas contingencias si los niveles de ozono vuelven a superar los límites establecidos.

Por ello, se recomienda a la población consultar los canales oficiales y reportes en tiempo real sobre la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.