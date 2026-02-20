Denuncia Morena a Tabe por supuesta privatización del Parque Lira con espectáculo inmersivo

Alicia en el País de las Maravillas llega al Parque Lira en CDMX

Los legisladores de Morena, Cecilia Vadillo Obregón y Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, presentaron una denuncia formal ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México contra el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por la presunta comisión de faltas administrativas graves relacionadas con la privatización del Parque Lira con la experiencia inmersiva Alicia en el País de las Maravillas.

Aseguran que el alcalde pretende darle un uso lucrativo, arbitrariamente, a un bien público considerado patrimonio cultural urbano y que existen constitutivas de los probables delitos de peculado, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades y conflicto de interés.

La denuncia destaca que el alcalde anunció públicamente la firma de un convenio privado, mediante el cual la empresa promotora del espectáculo aportará 4.1 millones de pesos en “supuestas mejoras” al parque, mientras que el evento proyecta ingresos cercanos a los 120 millones de pesos por la venta de boletos.

Además señala que vecinos de las colonias aledañas al parque han solicitado al alcalde transparentar el convenio con la empresa, mostrar los dictámenes técnicos de impacto ambiental, los permisos y toda la documentación que acredite la legalidad del uso del parque, y las autoridades de Miguel Hidalgo no lo han hecho.

Asimismo, los vecinos señalan que hay una grave afectación al hábitat de distintas especies animales como gatos, ardillas y aves que cohabitan en el parque.

Los legisladores aseguraron que el acceso restringido, el cobro por ingreso y la instalación masiva de infraestructura, sin los permisos correspondientes, constituyen una privatización de facto de un espacio público con carácter patrimonial.

La denuncia aclara que no se han remitido al Congreso capitalino los permisos y autorizaciones que le fueron requeridos al alcalde Tabe mediante un punto de acuerdo aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México el 12 de febrero pasado.

El diputado Víctor Romo señaló que, “el Parque Lira no es un salón de eventos. Es patrimonio histórico, es memoria de Tacubaya, es el espacio cotidiano de miles de personas y familias”.

“Si se autorizó su uso comercial sin transparencia ni fundamento jurídico claro, estamos ante una grave irregularidad”.

Cecilia Vadillo aclaró que no están en contra de la cultura ni de los espectáculos, sino “en contra de la privatización encubierta del espacio público y del uso discrecional de bienes que pertenecen a todas y todos”.

La legisladora y el diputado solicitaron a la Contraloría iniciar una investigación formal por la comisión de probables faltas administrativas graves, verificar la legalidad del convenio firmado, verificar la existencia y revisar los dictámenes técnicos, ambientales y patrimoniales correspondientes; determinar si existió beneficio indebido a particulares e implementar, en su caso, medidas preventivas para proteger el parque.

Tabe asegura que que no se privatiza y hay beneficios para habitantes

La denuncia de los morenistas se da luego de que el alcalde de Miguel Hidalgo, rechazó que el parque se privatice con la experiencia cultural y señalara que lo que busca Morena es boicotear.

Detalló que el parque albergaría la actividad con una inversión de la productora de 4.1 millones de pesos, que será destinada al mantenimiento del lugar y dejó claro que su gobierno transparentará el destino de los recursos.

Además explicó que el Parque Lira no cerrará en su totalidad, serán sólo dos andadores, el resto del parque permanece abierto y en funcionamiento.

“El parque es completamente accesible para las personas. El deportivo, el skatepark, la alberca y otras áreas continúan operando con normalidad”, afirmó.

Además, subrayó que los vecinos de colonias como Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, San Miguel Chapultepec, América y Tacubaya podrán acceder gratuitamente a la experiencia; por lo que aseguró que el proyecto tiene un triple beneficio: acceso cultural sin costo, inversión para mejorar el parque y mayor presencia nocturna.

“Está bien que cuestionen (la inversión privada)... Lo que no estamos de acuerdo es que lo boicoteen”.