Hasta el 24 de febrero, registro de proyectos para Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que las personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias pueden registrar proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, cuyo plazo vence el martes 24 de febrero a las 18:00 horas.

De acuerdo con el organismo electoral, este sector de la población podrá presentar propuestas correspondientes a la Unidad Territorial en la que reside, mediante un formato simplificado diseñado para facilitar su participación. El registro permanece abierto y puede realizarse tanto en línea como de manera presencial.

El trámite digital se efectúa a través del Sistema de Registro de Proyectos (SIPROE), disponible en el portal oficial del instituto, mientras que quienes opten por el registro presencial pueden acudir a las oficinas distritales del IECM. La autoridad electoral señaló que durante todo el proceso brindará orientación y apoyo a quienes lo requieran para completar el procedimiento.

Los proyectos deberán cumplir con criterios de viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera. Además, tendrán que generar un impacto social que beneficie a la comunidad en su conjunto y contribuir al fortalecimiento del tejido social y la convivencia vecinal. Las propuestas no podrán sustituir funciones que, por ley, correspondan a las alcaldías, conforme a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Para evaluar la factibilidad de las iniciativas, en cada demarcación territorial se integró un Órgano Dictaminador de Alcaldía (ODA), responsable de analizar la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de cada proyecto, así como su impacto comunitario.

El IECM dará a conocer el 9 de marzo la lista de proyectos registrados, junto con su respectivo folio, a través de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, en los estrados de sus direcciones distritales y oficinas centrales, así como en sus redes sociales institucionales.

Para emitir su opinión, las personas en estado de postración deberán contar con Credencial para Votar vigente y estar inscritas en la Lista Nominal de Electores en Estado de Postración con corte al 15 de febrero de 2026. Podrán participar mediante el Sistema Electrónico por Internet o a través de boletas impresas durante la Jornada Anticipada.