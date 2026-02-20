Inauguran 653 viviendas en Tlatelolco con esquema de vivienda incluyente

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) participó en la inauguración del Conjunto Habitacional Grand Central Tlatelolco, desarrollo privado encabezado por GAP Inmobiliaria que contempla 653 viviendas en la alcaldía Cuauhtémoc, como parte de la estrategia para ampliar la oferta de vivienda en zonas centrales de la capital.

El proyecto, ubicado en Manuel González 165, colonia San Simón Tolnáhuac, representó una inversión aproximada de mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con datos difundidos durante la inauguración, el precio promedio estimado por unidad es de 2.2 millones de pesos.

Del total de departamentos, 161 se integran bajo el esquema de vivienda incluyente, una figura contemplada en la normatividad local que obliga o incentiva a desarrolladores a destinar un porcentaje de las unidades a precios accesibles dentro de proyectos de mayor escala.

La titular de Sedeco, Manola Zabalza, afirmó que el acceso a vivienda en zonas centrales “es una decisión de voluntad, de planeación y de visión a largo plazo”, al subrayar que el objetivo es mantener el Centro y las áreas consolidadas como espacios habitables para distintos sectores de la población, y no únicamente para segmentos de altos ingresos.

El desarrollo se localiza en una zona con amplia conectividad, cercana a estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y a corredores de transporte público, así como a equipamiento urbano, servicios de salud, centros educativos y áreas comerciales.

Especialistas en urbanismo han señalado que la producción de vivienda en áreas con infraestructura existente contribuye a reducir tiempos de traslado, costos de movilidad y emisiones contaminantes, además de aprovechar mejor la inversión pública ya realizada en servicios.

La política de vivienda incluyente en la capital fue fortalecida en años recientes como parte de los lineamientos de desarrollo urbano, con el propósito de contrarrestar procesos de desplazamiento y encarecimiento del suelo en alcaldías centrales como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

De acuerdo con cifras del sector inmobiliario, el precio promedio de la vivienda nueva en zonas céntricas de la Ciudad de México ha mostrado incrementos sostenidos en la última década, impulsado por la alta demanda y la limitada disponibilidad de suelo.

En ese contexto, el esquema de vivienda incluyente busca que, dentro de desarrollos residenciales de gran escala, se integren unidades con precios por debajo del valor comercial promedio, destinadas a familias con ingresos medios y medio-bajos.

Aunque los criterios específicos pueden variar según el proyecto y la normatividad aplicable, el objetivo es promover una mezcla social y evitar la segregación territorial.

Durante el acto protocolario se realizó la entrega simbólica de escrituras y llaves a algunos de los beneficiarios, además del corte de listón y un recorrido por las instalaciones.

El conjunto contempla departamentos de distintas superficies, áreas comunes y espacios destinados a servicios complementarios.

Autoridades locales han reiterado que la colaboración con el sector inmobiliario es clave para ampliar la oferta habitacional, siempre bajo criterios de planeación urbana y cumplimiento de la normativa vigente.

El gobierno local y la desarrolladora estiman contribuir a dinamizar la actividad económica en la zona, tanto por la inversión inicial como por la llegada de nuevos residentes que demandarán bienes y servicios.

El proyecto se suma a otros desarrollos recientes en el corredor Tlatelolco-San Simón, área que en los últimos años ha experimentado un proceso de renovación inmobiliaria debido a su ubicación estratégica y conectividad.