Metro CDMX y Metrobús: horarios del 24 de febrero por el Día de la Bandera

Este 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera en México, una fecha cívica importante en el calendario nacional. Sin embargo, al no tratarse de un día festivo oficial, los servicios de transporte público en la Ciudad de México funcionarán en sus horarios habituales.

¿Cuál será el horario del Metro CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro operará con su horario regular de día laboral, es decir, de 05:00 a 24:00 horas en todas sus líneas.

Los usuarios podrán acceder a la red con normalidad y realizar sus traslados sin cambios en la operación.

¿Cómo operará el Metrobús?

Por su parte, el Metrobús brindará servicio de 04:30 a 00:00 horas, también bajo esquema habitual de día entre semana.

Otros transportes en CDMX

Además, otros sistemas de movilidad mantendrán operación regular:

Trolebús y RTP: 05:00 a 24:00 horas

05:00 a 24:00 horas Cablebús: 05:00 a 23:00 horas

Autoridades capitalinas recordaron que, aunque el Día de la Bandera es una fecha conmemorativa, no implica suspensión de actividades, por lo que escuelas, oficinas y servicios públicos trabajarán con normalidad.

Se recomienda a los usuarios tomar previsiones y consultar los canales oficiales ante cualquier eventualidad o ajuste en el servicio.