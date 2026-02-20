Metro permitirá ingreso de bicicletas en toda la red por Paseo Nocturno “Muévete en Bici”

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro permitirá el ingreso de bicicletas en sus 195 estaciones este sábado 21 de febrero, a partir de las 17:00 horas y hasta el término del servicio, con motivo del primer Paseo Nocturno “Muévete en Bici” 2026 en la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por la Dirección de Medios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la medida aplicará en toda la red como parte del apoyo logístico al evento ciclista nocturno, que convocará a participantes en diversas vialidades de la capital.

El organismo solicitó a las personas usuarias que ingresen con bicicleta esperar la llegada del tren replegadas hacia las paredes de los andenes para no obstaculizar la circulación. También recomendó abordar, de preferencia, en el primero o último vagón y permitir el libre ascenso y descenso antes de ingresar con las unidades.

El STC señaló que estas disposiciones buscan agilizar el flujo de pasajeros y reducir contratiempos en estaciones y trenes durante el desarrollo del paseo.

Asimismo, recordó que los domingos y días festivos se mantiene vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”, mediante el cual se permite el acceso con bicicletas durante toda la jornada de servicio.

La red del Metro está integrada por 12 líneas y 195 estaciones en la Ciudad de México y parte del Estado de México, y en eventos de alta afluencia suele aplicar operativos especiales para ordenar la movilidad de los usuarios.