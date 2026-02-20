PAN alerta violación en proceso del PGD tras anuncio de Morena

La Comisión de Planeación del Desarrollo es la encargada de dictaminar el PGD

La diputada Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, advirtió que Morena prepara una violación al proceso de dictaminación del Plan General de Desarrollo (PGD), luego de que se anunciara la intención de turnar dicho instrumento a una comisión distinta a la que legalmente compete para su análisis.

La legisladora panista sostuvo que la Comisión que encabeza es la instancia ordinaria con competencia expresa en materia de sistema de planeación democrática, instrumentos de planeación, así como evaluación y seguimiento del desarrollo, por lo que el PGD debe ser dictaminado por esa Comisión conforme al diseño institucional del Congreso.

Lo anterior surge después de que la diputada Leonor Gómez Otegui anunciara en un foro que la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas será la que asuma la dictaminación del documento.

Aunque, hasta ahora, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Jesús Sesma, no ha confirmado que la información emitida por la morenista sea verídica. Lo que informó recientemente fue que próximamente presentaría la ruta legislativa para que se cumpla con la ley y el PGD se dictamine en tiempo y forma.

Morena pretende evitar el debate

La panista aseguró que pretender enviar el PGD a una comisión distinta no es un tema administrativo, “sino es una maniobra política que Morena está orquestando porque le temen al debate abierto y a la revisión crítica. No quieren escuchar observaciones técnicas ni señalamientos sobre las inconsistencias que hemos advertido en el proceso”, enfatizó.

Aseguró que alterar la ruta institucional del dictamen constituye una maniobra para evitar el debate técnico y el escrutinio público.

Olivia Garza reiteró que el grupo parlamentario del PAN defenderá el respeto al principio de legalidad y al procedimiento parlamentario y ya se preparan los recursos jurídicos para enfrentar este acto autoritario del oficialismo.

“La Ciudad merece un Plan General de Desarrollo sólido, debatido con transparencia y conforme a la ley. No permitiremos que se vulneren las reglas para acelerar una aprobación sin el análisis que corresponde”, concluyó.