Pide PAN acciones para garantizar precios justos durante el Mundial

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó un punto de acuerdo para prevenir abusos en el incremento de precios de bienes y servicios durante la realización del Mundial de la FIFA 2026.
La legisladora Frida Guillén exhortó a las autoridades correspondientes implementar una estrategia coordinada, preventiva y permanente durante 2026, orientada a garantizar precios justos y transparentes antes, durante y después del evento mundialista.
Advirtió que los grandes eventos internacionales, representan una oportunidad económica, pero también pueden propiciar prácticas indebidas como: incrementos injustificados en tarifas hoteleras; cancelaciones unilaterales de reservaciones; cobros diferenciados a turistas; falta de exhibición visible de precios; alteraciones en tarifas de transporte y sobreventa de paquetes turísticos.
Destacó que la protección al consumidor no debe verse como una medida restrictiva, sino como una política pública estratégica que fortalece la competitividad, la economía formal y la reputación internacional de la capital.
“La Ciudad de México será vitrina global en 2026. Debemos garantizar que quienes nos visiten y quienes aquí viven encuentren condiciones de transparencia, legalidad y trato justo”, señaló.
El punto de acuerdo presentado hace un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor, al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Turismo local, al Instituto de Verificación Administrativa y a las 16 alcaldías.
La panista plantea la implementación de una estrategia basada en cinco ejes:
1. Prevención: campañas informativas en español e inglés sobre derechos del consumidor y obligación de exhibición de precios.
2. Verificación continua: operativos permanentes en hoteles, restaurantes, bares, estacionamientos y plataformas digitales.
3. Atención inmediata: módulos de quejas, líneas telefónicas y mecanismos digitales accesibles.
4. Coordinación interinstitucional: mesa permanente de trabajo entre autoridades federales y locales.
5. Sanciones disuasivas: multas y suspensión de actividades en casos de reincidencia. destacó que el objetivo no es estigmatizar la actividad comercial, sino generar condiciones de competencia equitativa y certeza jurídica, evitando que la especulación y el oportunismo afecten a las familias capitalinas y a los visitantes.
Para finalizar, la legisladora reafirmó su compromiso con la defensa de la economía familiar, la transparencia comercial y el fortalecimiento institucional, impulsando medidas anticipadas que permitan que el Mundial 2026 sea un motivo de orgullo y desarrollo para la Ciudad de México.