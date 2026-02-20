Propone Morena endurecer sanciones por tirar basura en espacios públicos de la CDMX

Se ha normalizado que personas tiren basura en espacios públicos

Morena presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con el objetivo de fortalecer las sanciones por tirar basura en espacios públicos, endurecer medidas ante reincidencia y garantizar la ejecución inmediata y efectiva del trabajo comunitario.

El legislador promovente, Pedro Haces Lago, comentó que se trata de reformar la Ley de Cultura Cívica, debido a que tirar basura es un problema que se ve todos los días y que no se puede normalizar.

“En pleno 2026, ver que alguien tire basura es irracional, burdo e inconsciente”.

Destacó la necesidad de asegurar la efectividad de las medidas contempladas en la reforma, al afirmar que esta iniciativa no busca “castigar por castigar”, por el contrario, busca que las y los ciudadanos tengan sanciones por tirar basura en el espacio público, “lo más importante es que se cumplan y tengan efectos reales”.

El morenista también reconoció el impacto social de la problemática, particularmente en quienes realizan labores de limpieza urbana, al expresar que “este problema es derivado de falta de conciencia, educación, civismo y respeto”.

Al fundamentar su propuesta, expuso ejemplos de espacios públicos de Tlalpan, como las Fuentes Brotantes, un lugar donde muchas personas hacen ejercicio en las mañanas.

“He visto algo que enoja, gente inconsciente que lleva basura y la deja simplemente ahí. Y en San Miguel Xicalco, pasa algo similar, en donde un predio pequeño lo tomaron como basurero”.

Remarcó que la propuesta tiene un enfoque restaurativo al plantear que “quien ensucia debe limpiar”.

Para finalizar comentó que una ciudad limpia no se construye solo con servicios, se construye con reglas claras y con autoridad que se aplica, “cuidar la ciudad es tarea de todos y hacer cumplir la ley es obligación del Estado”, concluyó.