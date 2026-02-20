¿Qué pasó en la Linea 3 del Metro? Reporte al momento

Este viernes 20 de febrero de 2026, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos considerables en la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

A través de redes sociales, pasajeros señalaron que los trenes permanecieron hasta 20 minutos detenidos en estaciones como Hospital General y Balderas, lo que provocó saturación en andenes y vagones.

¿Qué está pasando en la Línea 3?

De acuerdo con los testimonios compartidos en plataformas digitales, los convoyes avanzan con marcha lenta y detenciones prolongadas en el tramo que conecta la zona centro de la capital. Hasta el momento, el Metro no ha informado sobre una suspensión total del servicio, por lo que la línea continúa operando, aunque con afectaciones en la frecuencia de paso.

Usuarios también reportaron alta afluencia, lo que ha complicado el abordaje en estaciones con correspondencia y mayor demanda.

Servicio continúa, pero con demoras

Pese a los retrasos, la operación en la Línea 3 no se encuentra suspendida. Sin embargo, se recomienda a los pasajeros anticipar sus tiempos de traslado y considerar rutas alternas si se dirigen hacia el centro o sur de la ciudad.

Se espera que en las próximas horas las autoridades del Metro emitan información oficial sobre las causas de las demoras.