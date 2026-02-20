Shakira ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo el 1 de marzo

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy/Presidencia)

El Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo anunciaron la realización de un concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira en el Zócalo capitalino, el próximo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas.

El evento forma parte de la conmemoración por los 100 años de la empresa cervecera y se prevé la asistencia de cientos de miles de personas.

El anuncio se dio a conocer mediante un video difundido en redes sociales, en el que participaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el presidente de Grupo Modelo, Daniel Cocenzo. En el mensaje, las autoridades informaron que la presentación se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución, considerada el corazón político y cultural del país.

La mandataria capitalina señaló que la Ciudad de México recibirá a la artista originaria de Barranquilla, Colombia, en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país, que ha sido escenario tanto de acontecimientos históricos como de eventos culturales masivos.

“Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos, como el que tendremos contigo.”

“Esta ciudad, la capital de la transformación, epicentro cultural deAmérica, recibe con los brazos abiertos a la artista más querida y universal de Barranquilla,Colombia”, expresó.

En este sentido, destacó que el concierto representa una oportunidad para que habitantes y visitantes disfruten de manera gratuita de un espectáculo internacional en el primer cuadro de la ciudad.

También agradeció la colaboración de la empresa organizadora, al subrayar que el evento será posible gracias al respaldo de una compañía fundada en la capital del país, que actualmente tiene presencia global y que conmemora un siglo de trayectoria.

Por su parte, Daniel Cocenzo recordó que hace 100 años nació la marca Corona Extra como parte del origen de Grupo Modelo, y afirmó que, desde entonces, la empresa ha acompañado diversas celebraciones de la población mexicana.

Indicó que el concierto constituye un gesto de agradecimiento hacia consumidores y consumidoras por su preferencia a lo largo de un siglo, en el marco de los festejos por el centenario de la compañía.

La producción del evento estará a cargo de OCESA, empresa especializada en espectáculos masivos. Con el fin de ampliar el acceso y facilitar la visibilidad del concierto, se instalarán pantallas en calles aledañas al Zócalo, como 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo.

Además, se colocarán pantallas gigantes en la Alameda Central y en el Monumento a la Revolución, espacios donde también se espera concentración de asistentes que deseen seguir la presentación.

El Gobierno capitalino no detalló aún el operativo de seguridad ni las medidas logísticas que se implementarán para el acceso y permanencia en la zona; sin embargo, se prevé que en los próximos días se informen los pormenores sobre cierres viales, filtros de seguridad y recomendaciones para el público.