Atizapán Santa Cruz recibe mención especial por fortalecer la capacitación del servicio público

El municipio de Atizapán Santa Cruz fue reconocido con una mención especial por su compromiso en materia de capacitación y fortalecimiento del capital humano, acciones que buscan consolidar una administración pública más eficiente y profesional al servicio de la ciudadanía.

El reconocimiento fue otorgado por el Instituto Hacendario del Estado de México, a través de la Comisión Certificadora de Competencia Laboral para el Servicio Público del Estado de México (COCERTEM), durante un acto protocolario realizado en la Fábrica de Artes y Oficios “La Faro”, ubicada en Texcoco.

Autoridades estatales destacaron que este tipo de distinciones se entregan a los municipios que implementan estrategias enfocadas en mejorar las capacidades, habilidades y conocimientos de las y los servidores públicos, con el objetivo de brindar una mejor atención a la población.

En representación del presidente municipal, Emilio Salas, asistió la síndico municipal, Cindy Magali Molina Blas, quien recibió la mención especial y reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con la mejora continua y el desarrollo institucional. Durante su participación, subrayó que la capacitación constante del personal es una herramienta fundamental para ofrecer servicios más eficientes y transparentes.

El fortalecimiento del capital humano en el servicio público permite que las y los trabajadores municipales desempeñen sus funciones con mayor preparación, responsabilidad y profesionalismo. De esta manera, se busca garantizar que los trámites, programas y servicios que ofrece el Ayuntamiento respondan a las necesidades reales de la población.

De acuerdo con lo informado durante el evento, la capacitación en el ámbito gubernamental no solo mejora el desempeño individual de cada servidor público, sino que también impacta positivamente en el funcionamiento general de la administración municipal. Una estructura institucional sólida contribuye a una mejor toma de decisiones y a una gestión más ordenada de los recursos públicos.

La Comisión Certificadora de Competencia Laboral para el Servicio Público del Estado de México (COCERTEM) tiene como finalidad promover estándares de competencia laboral que permitan profesionalizar el servicio público en la entidad. A través de evaluaciones y certificaciones, se impulsa la calidad en el desempeño de las funciones gubernamentales.

En este contexto, la mención especial otorgada a Atizapán Santa Cruz representa un reconocimiento al esfuerzo realizado por la administración municipal para invertir en la formación y actualización de su personal. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará implementando programas y esquemas de capacitación que permitan elevar la calidad del servicio público. Asimismo, destacó que la profesionalización es un proceso constante que requiere compromiso y trabajo en equipo.

Con este reconocimiento, Atizapán Santa Cruz se posiciona como uno de los municipios que apuestan por la preparación y el desarrollo institucional como base para mejorar la atención a la ciudadanía y promover el bienestar de la población.