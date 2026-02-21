Autoridades registran volcadura en la Roma Norte HOY: conductora de camioneta se accidenta y lesiona en CDMX

Una camioneta particular terminó volcada la mañana de este sábado 21 de febrero en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió en el cruce cercano a las calles Tampico y Puebla, a pocos metros de la zona del Metro Chapultepec, donde el vehículo quedó sobre la vialidad tras el percance. De acuerdo con reportes preliminares, las causas del accidente aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Mujer lesionada fue atendida en el lugar

Paramédicos atendieron a una mujer de entre 40 y 50 años, quien presentó diversas contusiones tras el impacto. La víctima recibió valoración médica en el sitio mientras se realizaban las maniobras para asegurar la zona.

Asimismo, elementos de seguridad y personal de emergencias coordinaron el rescate y la revisión del vehículo, el cual fue retirado posteriormente con apoyo de una grúa para liberar la vialidad.

Bomberos y autoridades trabajaron para restablecer la circulación

Equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, junto con paramédicos y autoridades locales, llevaron a cabo labores para colocar la unidad en su posición ideal y evitar riesgos adicionales.

Durante las maniobras se registraron afectaciones momentáneas en la circulación, la cual se normalizó gradualmente una vez concluido el operativo.