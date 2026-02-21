¿Habrá doble Hoy No Circula este domingo 22 de febrero? Actualización de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex

¿Habrá doble Hoy No Circula hoy 22 de febrero?: actualización de la contingencia ambiental para este domingo (Pexels)

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) determina qué vehículos tienen permitido transitar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México.

Debido a un registro alto de contaminantes emitidos por los automotores, en días recientes la Sedema implementó el doble Hoy No Circula: un programa que prohíbe la circulación de ciertos automóviles dependiendo del engomado y la terminación de la placa.

Aquí te decimos cuáles han sido las últimas actualizaciones oficiales y si este domingo 22 de febrero habrá o no doble Hoy No Circula por situación extraordinaria.





¿Habrá doble Hoy No Circula para este domingo 22 de febrero?

De acuerdo con información oficial, la contingencia ambiental se suspendió desde las 18:00 horas del 17 de febrero, motivo por el cual el programa Hoy No Circula volvió a aplicarse de manera habitual.

Esto significa que el domingo 22 de febrero todos los automóviles, tanto públicos como particulares, podrán transitar libremente en calles y avenidas de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México.





¿El Hoy No Circula se aplica en domingo?

No, el Hoy No Circula es un programa de mitigación de contaminantes que dañan la capa de ozono y busca reducir la contaminación en el aire, y se aplica de manera habitual de lunes a sábado.

A excepción de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la fase 1 de contingencia, lo cual automáticamente activa el doble Hoy No Circula. En este caso, el programa puede aplicarse en domingo de manera extraordinaria si es necesario.