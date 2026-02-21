Refuerzan rutas nocturnas gratuitas de recolección de basura en Ecatepec

El Gobierno Municipal de Ecatepec continúa con la implementación de rutas nocturnas gratuitas de recolección de basura, un programa que busca mejorar la limpieza en las calles y ofrecer un mejor servicio a la población.

La noche del lunes, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, acompañó el recorrido de los camiones recolectores para supervisar personalmente los trabajos y dialogar de manera directa con vecinas y vecinos beneficiados con este esquema. Durante el recorrido, la alcaldesa escuchó comentarios, dudas y propuestas de la ciudadanía respecto al funcionamiento de las rutas.

El programa de recolección nocturna opera los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 22:00 a 01:00 horas. En total, se realizan 20 recorridos establecidos en diferentes colonias del municipio, con el objetivo de abarcar un mayor número de zonas y evitar acumulación de desechos en la vía pública.

Autoridades municipales señalaron que esta estrategia forma parte de las acciones para mejorar los servicios públicos y contribuir a un entorno más limpio y ordenado. Además, destacaron que al realizar la recolección en horario nocturno se busca evitar afectaciones al tránsito vehicular y facilitar el depósito adecuado de los residuos.

Durante la supervisión, la presidenta municipal reiteró que el gobierno local trabaja para brindar servicios eficientes y atender de manera cercana las necesidades de la población. Subrayó que el contacto directo con los habitantes permite conocer de primera mano las áreas de oportunidad y reforzar las acciones donde sea necesario.

Vecinas y vecinos que se acercaron a dialogar con la alcaldesa expresaron su opinión sobre el programa. Algunos señalaron que el servicio nocturno les facilita sacar la basura en un horario más cómodo, mientras que otros pidieron que la información sobre las rutas se difunda en más medios para que toda la población conozca los días y horarios correspondientes a su colonia.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a consultar las rutas establecidas a través de sus redes sociales oficiales, donde se encuentran detallados los recorridos y puntos de recolección. Asimismo, exhortó a la población a respetar los horarios establecidos y colocar la basura correctamente embolsada para agilizar el trabajo de los camiones.

Las autoridades destacaron que mantener limpias las calles no solo mejora la imagen urbana, sino que también ayuda a prevenir problemas de salud y obstrucciones en el sistema de drenaje, especialmente en temporada de lluvias.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Ecatepec busca fortalecer la cultura de limpieza y corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía. El programa de rutas nocturnas gratuitas forma parte de la estrategia “Ecatepec Cambia Contigo”, con la cual la administración municipal impulsa mejoras en distintos servicios públicos.

Finalmente, el gobierno local reiteró el llamado a la población para sumarse a este esfuerzo, conocer su ruta correspondiente y colaborar respetando los horarios establecidos, con el fin de mantener un municipio más limpio y ordenado para todas y todos.