Auditoría Superior de la Federación avala el manejo de recursos federales en Miguel Hidalgo

La revisión de la Cuenta Pública 2024 no emitió observaciones a la demarcación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la alcaldía Miguel Hidalgo realizó una gestión adecuada de los recursos públicos federales correspondientes al ejercicio 2024, al no emitir observaciones tras la revisión de la Cuenta Pública.

De acuerdo con el dictamen del órgano fiscalizador, se concluyó que la demarcación ejerció de manera razonable los recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales. La auditoría abarcó un monto total de 122 mil 629.6 millones de pesos.

El alcalde Mauricio Tabe informó que la demarcación no recibió observaciones por parte de la ASF y señaló que ello refleja el cumplimiento de las disposiciones normativas en el uso del presupuesto.

“Miguel Hidalgo salió sin una sola observación, ni una, y eso qué significa, que aquí el dinero de los vecinos sí se cuida, que cada peso se usó donde se tenía que usar, en obras, en servicios para mejorar las calles, los espacios públicos para reiluminarlos, para que los programas lleguen a quienes más lo necesitan y primero para las mujeres”, expresó.

La auditoría incluyó la revisión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2024, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), así como las Participaciones Federales a Municipios (PFM). Según el informe, estos recursos fueron ejercidos en beneficio de la población de la demarcación.

Asimismo, durante el proceso de fiscalización, la alcaldía atendió y solventó los requerimientos formulados por la ASF relacionados con contratos auditados por un monto aproximado de 41 millones de pesos.

Tabe sostuvo que el resultado de la auditoría respalda el manejo responsable de las finanzas públicas en la demarcación y agregó: “Sin duda, buenas noticias para nuestros vecinos, pero muy malas para los que llevan meses denunciándonos con calumnias y sin pruebas. La verdad se impone y sus mentiras se les derrumban. Todos los días doy el máximo por mantener tu confianza”.

Con este resultado, la alcaldía Miguel Hidalgo informó que cumple con las disposiciones en materia de rendición de cuentas y control del gasto público correspondientes al ejercicio fiscal 2024.