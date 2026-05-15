Entregan apoyos económicos a autoridades auxiliares para festejos comunitarios en Texcoco

Autoridades municipales de Texcoco realizaron la entrega de apoyos económicos a las autoridades auxiliares de distintas comunidades y pueblos de dicha localidad, con la finalidad de que puedan realizar los festejos alusivos a estas fechas en sus respectivos territorios.

“Ya lo hicimos en alguna ocasión, al entregarles una ayuda económica para los eventos que ustedes tienen que obligadamente entregarle al pueblo, ya que cada día cuesta más trabajo organizar el Día del Niño. El día de la mamá o no hay. La finalidad es que no dejemos esos maravillosos momentos de convivir, porque, finalmente es cuando el pueblo convive, cuando el pueblo se hermana con un evento que ustedes organizan; pero es cierto, los delegados del consejo no tienen alguna entrada para organizar este evento y tantos más, por eso hoy les apoyamos”, expresó el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez.

Gutiérrez Martínez mencionó que esta acción forma parte del plan de trabajo integral en el municipio. “De esta manera se está trabajando por Texcoco, con obras y visitas a todas las comunidades, sin descuidar el embellecimiento del centro histórico de Texcoco al que cada día se suma una nueva casa, una nueva fachada embellecida, lo que nos da una nueva imagen más limpia de nuestro municipio”, afirmó.

Asimismo, la tesorera municipal, Lizeth Dávila Orozco, explicó que se entregaron apoyos individuales de 10 mil pesos a las autoridades auxiliares de todas las comunidades, lo que representó un ejercicio total de 800 mil pesos de recursos municipales para cumplir con las celebraciones del Día del Niño y el Día de las Madres.

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